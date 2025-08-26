Sao Paulo enfrentará a Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo brasileño aún puede reforzarse con nuevos jugadores hasta el 2 de septiembre y es por eso que ahora buscan un nuevo delantero para enfrentar a LDU.

Diferentes reportes que trascienden desde Brasil ponen a Sao Paulo siguiendo los pasos de Lautaro Díaz. El delantero argentino no ha tenido el rendimiento que se esperaba y las oportunidades necesarias en Cruzeiro y es por eso que ahora lo buscan desde el tricolor.

Tras su serie ante Atlético Nacional, Sao Paulo identificó la falta de un delantero, el equipo de Hernán Crespo también apostaría por un goleador que conoce la LigaPro. Lautaro Díaz tuvo un gran paso por Ecuador con la camiseta de Independiente del Valle.

Asimismo, no se descarta que Sao Paulo siga buscando un nuevo fichaje que le permita seguir siendo competitivo. Mientras que, Liga de Quito no puede fichar a nuevos jugadores, ya que el mercado de fichajes en Ecuador está cerrado y solo podría traer a un jugador para jugar el torneo internacional.

Lautaro Díaz puede llegar a Sao Paulo como su nuevo fichaje. (Foto: GettyImages)

El primer partido entre Liga de Quito y Sao Paulo se jugará en la altura de Quito, de ahí que, el club brasileño también esté pensando en una serie a 180 minutos y en tratar de sacar ventaja cuando sea local. LDU ya clasificó en su estadio en 2023, pero en Copa Sudamericana.

Los números de Lautaro Díaz en esta temporada

En lo que va de temporada con la camiseta de Cruzeiro, Lautaro Díaz apenas pudo jugar 514 minutos, entre 18 partidos. No es titular. Solo marcó 2 goles y no ha dado asistencias. Las próximas horas podrían decidir el fichaje del jugador argentino.

¿Cuándo jugará Liga de Quito vs Sao Paulo?

Conmebol confirmó que Liga de Quito tendrá que enfrentar a Sao Paulo en el Rodrigo Paz Delgado el próximo jueves 18 de septiembre, desde las 17H00. La vuelta se jugará el 25 de septiembre en el mismo horario (Ecuador) pero será en Brasil.

