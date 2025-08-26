Felipe Caicedo va camino a ser uno de los peores fichajes en la historia de Barcelona SC, aunque llegaba con el cartel de ser uno de los mejores a inicios de año. El delantero ecuatoriano no ha podido jugar por las múltiples lesiones y ahora nuevamente tiene un problema muscular.

Según la revelación de Francisco Rueda en De Una, ahora Felipe Caicedo sufre un desgarro muscular que lo tiene alejado de las desde el pasado mes de julio, cuando fue su último partido. En el mes de agosto, ‘Felipao’ prácticamente no ha jugado un solo partido.

El histórico goleador ecuatoriano llevaba casi dos años sin jugar cuando llegó a Barcelona SC en este 2025. Definitivamente, esta irregularidad le ha pasado factura en su cuerpo y le ha impedido poder ayudar a los amarillos en la LigaPro y Copa Libertadores.

Ya incluso el mismo Felipe Caicedo solicitó que lo dejen libre de su contrato y avisó con una salida en Barcelona SC, sin embargo, esto no fue así ya que la misma directiva amarillo lo terminó convenciendo para que se quede hasta terminar el contrato.

ver también La primera contundente respuesta de Bayer Leverkusen a Piero Hincapié y Arsenal

Felipe Caicedo es socio de Barcelona SC. (Foto: @BarcelonaSC)

Con esta nueva lesión no hay fecha de regreso para Felipe Caicedo, sin embargo, se espera que el delantero ecuatoriano pueda terminar el año jugando y aunque sea sume algunos minutos en el hexagonal final. A mitad de temporada, Barcelona SC, fichó a Miguel Parrales para este lugar.

Publicidad

Publicidad

ver también Le quitaron el 10, ya no es titular, y ahora un gigante de Brasil busca a Keny Arroyo

Los números de Felipe Caicedo en esta temporada con Barcelona SC

En lo que va de temporada con Barcelona SC, Felipe Caicedo apenas ha sumado 15 partidos, entre todas las competencias. El mítico delantero ecuatoriano lleva marcados 3 goles en poco más de 500 minutos. Se ha perdido más de 15 partidos por lesión.

El sueldo de Felipe Caicedo en Barcelona SC

Como jugador de Barcelona SC, Felipe Caicedo gana un salario de entre 30 mil y 50 mil dólares, siendo uno de los mejores pagados de todo el campeonato ecuatoriano. Su contrato, tras este nuevo revés, podría no ser renovado de cara a la temporada 2026.

Encuesta¿Cómo calificas el fichaje de Felipe Caicedo en Barcelona SC? ¿Cómo calificas el fichaje de Felipe Caicedo en Barcelona SC? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad