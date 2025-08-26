Es tendencia:
Terrible momento: Un partido de la LigaPro solo tuvo ¡2 hinchas!

Este partido del fútbol ecuatoriano en la Serie B, apenas contó con 2 aficionados que pagaron entrada.

Por Jose Cedeño Mendoza

Solo dos hinchas pagaron para un partido de la LigaPro
Solo dos hinchas pagaron para un partido de la LigaPro

El fútbol ecuatoriano lleva varios años en un momento delicado en cuanto a los aficionados que llegan a las canchas. Ahora se reveló que un partido de fútbol profesional en la Serie B de la LigaPro, apenas contó con dos aficionados que pagaron su entrada.

Según la confirmación de Roberto Omar Machado, para el partido de la Serie B entre 9 de Octubre vs Imbabura, apenas dos hinchas pagaron su boleto para entrar al estadio. Haciendo inviable que el club se sostenga desde este ingreso como pasa con otros equipos.

Sin embargo, esta conducta se suele repetir en la LigaPro en partidos de equipos no tan históricos o grandes que suelen jugar con estadio vacío y pocos aficionados. En ocasiones esto también le pasa a los equipos importantes como Barcelona SC o Independiente del Valle

Desde la organización de LigaPro no se ha comentado esta situación, ya que es un partido de Serie B, entre todos equipos que no son tan grandes e importantes para el campeonato. Sin embargo, no deja de ser preocupante para el futuro de este espectáculo.

Esto parece ser toda una realidad en la Serie B, ya que si se consulta los asistentes pagados de los partidos de este torneo, se encuentra que en la mayoría estos no suelen pasar los 100 y en ocasiones ni siquiera se pone un número cerrando todo en un N/A o No Aplica.

El equipo que más hinchas lleva a su estadio en Ecuador

Según los últimos informes, Liga de Quito ha sido el equipo con mayor cantidad de aficionados en su estadio, superando los 160 mil hinchas, mientras que Emelec se ubica en el segundo lugar de este ranking con más de 150 mil hinchas en su campo.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
