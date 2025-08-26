Piero Hincapié está a pocas horas de ser nuevo jugador de Arsenal. El central ecuatoriano ya le pidió a Bayer Leverkusen que lo vendan y acordó términos personales con los ‘Gunners’. Aunque hay varias dudas de su continuidad en la cancha, el tricolor tendría un espacio seguro en la rotación y sería titular en varios partidos.

Aunque Arsenal tiene una las mejores duplas centrales del mundo en William Saliba y Gabriel Magalhaes, hay un espacio para Hincapié. El ecuatoriano entraría en rotación de ambos jugadores, que ya en las últimas temporadas se han perdido varios encuentros por lesión, sobre todo el brasileño

No obstante, tiene más chances de ser titular es por la banda izquierda, donde venía jugando en Leverkusen. Arteta juega con un central esta posición como Riccardo Calafiori, sin embargo, el italiano es un enigma desde lo físico y es por eso que el ecuatoriano compite en este lugar.

La llegada de Piero Hincapié no sería para una “competencia” contra Lewis-Skelly, joya del club, ya que el mismo sería movido a la mitad de la cancha, donde es su posición natural. Skelly se desenvolvió como lateral en la última temporada justamente por las múltiples lesiones de Calafiori.

Piero Hincapié eligió al Arsenal por sobre otros clubes de la Premier League, confiando en esta oportunidad y en su gran capacidad. El ecuatoriano es uno de los defensas mejor valorados del mercado y su polivalencia es perfecta para lo que quiere Mikel Arteta.

¿Cuántos años de contrato tendría Piero Hincapié con Arsenal?

Arsenal quiere construir uno de los equipos más fuertes del mundo para los próximos años, por lo cual, le daría a Piero Hincapié un contrato por las próximas 4 o 5 temporadas. El ecuatoriano apenas tiene 23 años de edad y todo un potencial por explotar.

La oferta que Arsenal haría para quedarse con Piero Hincapié

Según trasciende desde Europa, Arsenal quiere hacer un acuerdo con Bayer Leverkusen de préstamo con obligación de compra en la siguiente temporada. Esto haría que ambos clubes registren la transferencia en 2026 y así controlar el Fair Play Financiero.

