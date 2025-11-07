Pese a que Filipe Luis le quitó importancia, en Flamengo no están contentos con la expulsión de Gonzalo Plata y habrían tomado drástica decisión. El extremo ecuatoriano podría ver interrumpido su paso por el gigante brasileño tras lo sucedido.

Globo Esporte señala que Flamengo califica de “estúpida” la expulsión de Plata por su falta contra Robert Arboleda y lo multarían. No sería la única consecuencia que afrontaría el ‘tricolor’ por sus dos tarjetas rojas en 15 días.

El mismo medio señala que en diciembre, el futuro de Gonzalo Plata estará en discusión y que su salida es una de las alternativas que maneja el equipo tras sus constantes expulsiones y también problemas fuera de la cancha.

Gonzalo Plata tiene contrato con Flamengo aún por tres temporadas pero su venta podría significar un ingreso de más de 15 millones de dólares al equipo de Río de Janeiro.

Hay varias ofertas que Gonzalo Plata podría tener desde Europa y el propio fútbol brasileño. Flamengo pagó más de 10 millones por el ecuatoriano proveniente del Al Sadd.

Los números de Gonzalo Plata en esta temporada

En esta temporada, Gonzalo Plata ha tenido participación con el Flamengo en un total de 43 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano lleva 5 goles y 9 asistencias. Ha estado en cancha más de 2.700 minutos, pero los últimos partidos no ha podido jugar por lesión.

Gonzalo Plata – Copa de Brasil.

