Gonzalo Valle

El verdadero durísimo tiempo de baja que tendría Gonzalo Valle tras romperse los ligamentos

Gonzalo Valle se rompió los ligamentos y el tiempo de baja podría ser mucho peor de lo que se hablaba, incluso atajó lesionado.

Por Gustavo Dávila

¡Es peor de lo que se esperaba! El verdadero durísimo tiempo de baja que tendría Gonzalo Valle

Gonzalo Valle recibió la dura noticia de una grave lesión de rodilla que lo alejará para el resto del año del arco de Liga de Quito, pero no sería todo. Entre más pasan los días se conocen otros detalles del problema del arquero.

La rotura de ligamento cruzado también está acompañada de problemas en meniscos y hueso, y aunque analistas estudian qué decisión tomar se habla de una baja de ocho a diez meses de recuperación.

Esto significará que Gonzalo Valle no volverá a tapar hasta mediados del próximo año, siendo oficialmente el primer descartado de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026.

El periodista Óscar Portilla dio a conocer incluso que Gonzalo Valle estuvo lesionado cuando atajó contra Barcelona en LigaPro, mientras que otros hablaban de que se lesionó desde la primera fecha del hexagonal vs. U. Católica.

¿Otro arquero? Liga de Quito tiene su primer refuerzo para el 2026

Gonzalo Valle – Ecuador vs. Perú

Gonzalo Valle – Ecuador vs. Perú

Los delanteros que Sebastián Beccacece descartó para convocar a Michael Hoyos

Liga de Quito saldrá a buscar otro arquero, con opciones como Pedro Ortiz y Hernán Galíndez ya sobre la mesa. Alexander Domínguez también continuaría en el equipo.

¡Fichaje del año! Grande de LigaPro quiere a Robert Arboleda para el 2026

Los partidos de la Selección de Ecuador en noviembre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en noviembre:

  • Canadá vs. Ecuador
    13 de noviembre de 2025, 19:30 (hora de nuestro país)
    ​Estadio Nacional, Toronto
  • Ecuador vs. Nueva Zelanda 
    18 de noviembre de 2025, 20:30 (hora de nuestro país) 
    Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey
Gabriel Cortez dejaría Barcelona y ya hay dos clubes que lo quieren

gustavo dávila
Gustavo Dávila
