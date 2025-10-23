¡Es peor de lo que se esperaba! El verdadero durísimo tiempo de baja que tendría Gonzalo Valle

Gonzalo Valle recibió la dura noticia de una grave lesión de rodilla que lo alejará para el resto del año del arco de Liga de Quito, pero no sería todo. Entre más pasan los días se conocen otros detalles del problema del arquero.

La rotura de ligamento cruzado también está acompañada de problemas en meniscos y hueso, y aunque analistas estudian qué decisión tomar se habla de una baja de ocho a diez meses de recuperación.

Esto significará que Gonzalo Valle no volverá a tapar hasta mediados del próximo año, siendo oficialmente el primer descartado de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026.

El periodista Óscar Portilla dio a conocer incluso que Gonzalo Valle estuvo lesionado cuando atajó contra Barcelona en LigaPro, mientras que otros hablaban de que se lesionó desde la primera fecha del hexagonal vs. U. Católica.

Gonzalo Valle – Ecuador vs. Perú

Liga de Quito saldrá a buscar otro arquero, con opciones como Pedro Ortiz y Hernán Galíndez ya sobre la mesa. Alexander Domínguez también continuaría en el equipo.

Los partidos de la Selección de Ecuador en noviembre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en noviembre:

Canadá vs. Ecuador

13 de noviembre de 2025, 19:30 (hora de nuestro país)

​Estadio Nacional, Toronto

Ecuador vs. Nueva Zelanda

18 de noviembre de 2025, 20:30 (hora de nuestro país)

Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey