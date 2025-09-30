Liga de Quito puede fichar y la decisión sobre los refuerzos que traerán vs. Palmeiras

Liga de Quito vuelve a unas semifinales de Copa Libertadores para enfrentar a Palmeiras y algo que tiene a los hinchas en duda son los refuerzos que el club traerá. CONMEBOL permite una ventana especial para los semifinalistas y la directiva tomó una decisión.

El propio Isaac Álvarez, presidente de Liga, descartó que habrán contrataciones para enfrentar a los brasileños. “Contratar un jugador para la Libertadores solo sería por dos partidos y se vuelve injusto, porque nuestros jugadores, muchos de ellos cuestionados en su momento, realizaron un gran trabajo”, dijo en charlas con Radio La Red.

De esta forma, Liga no sumará jugadores para el plantel que estará enfrentando en octubre al gigante de Brasil. Los ‘albos’ en dos mercados de fichajes no pudieron contratar al reemplazo de Ezequiel Piovi y Jhojan Julio.

Para mala suerte de los ‘albos’, y un factor que determinó la decisión, cualquier contratación solo se puede hacer sobre jugadores que hayan quedado libre en agosto y no podrán ser habilitados para LigaPro ni Copa Ecuador.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Libertadores?

Las semifinales de la Copa Libertadores se jugarán el 22 y 29 de octubre, por el momento están Liga de Quito, Racing, Palmeiras clasificados.