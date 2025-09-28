Es tendencia:
Moisés Caicedo

Todo el Chelsea consternado: La dura sanción que le podría caer a Moisés Caicedo

Moisés Caicedo tuvo fuerte encontronazo con jugadores del Brighton y ahora la FA podría imponerle una sanción al crack del Chelsea.

Por Gustavo Dávila

Todo el Chelsea consternado: La dura sanción que le podría caer a Moisés Caicedo.
Todo el Chelsea consternado: La dura sanción que le podría caer a Moisés Caicedo. Foto: Getty

En lo que fue una de las pocas veces que se ve a Moisés Caicedo enojado, el ecuatoriano al final del partido entre el Chelsea y Brighton tuvo un fuerte encontronazo con jugadores del Brighton. 24 horas después se conocen las posibles sanciones que le caerían al ecuatoriano.

Medios ingleses aseguran que la FA Cup hará un análisis de las imágenes de la fecha pasada para analizar sanciones para clubes y para el ecuatoriano. De entrada aseguran que habrá una multa para los dos equipos por “fallar en controlar a los jugadores”.

Así mismo Caciedo en particular será analizado y se verá si el organismo concluye que hubo comportamientos antideportivos y/o violentos. De ser encontrado culpable, Moisés Caicedo podría enfrentar un mínimo de 3 partidos de suspensión, que podrían ser hasta cinco si hay agravante, así como una multa que puede ascender hasta los 80 mil euros.

La suspensión a Moisés Caicedo sería una dura noticia para el Chelsea quienes no levantan resultados en este inicio de temporada. Perder a un titular sería aún más grave para el cuadro de Enzo Maresca.

Tweet placeholder
Mientras tanto, Moisés Caicedo sigue en negociaciones con la millonaria renovación que el Chelsea le quiere hacer. El seleccionado ecuatoriano ganaría más de 10 millones de euros por año.

El puesto de Chelsea en la Premier League

Con esta derrota, Chelsea resignó lugares hasta el séptimo puesto de la tabla de posiciones. El club tiene 8 puntos y ahora mismo está a 8 unidades de Liverpool que es el rival directo. Asimismo, el club de Londres aún tiene que jugar ante 4 equipos del Big-6, Arsenal, Liverpool, Manchester City y Tottenham.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

Hasta el 27 de septiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Ecuador, el descuento es de $3.99 para el plan standard y de $7.99 para el plan premium.

