Golpe a los azules: Independiente del Valle se llevaría a uno de los cracks de Emelec

En plena jornada de LigaPro, en Emelec hay preocupación por ver uno de sus jugadores dando el salto a Independiente del Valle en el 2026. Los azules verían a otro de sus futbolistas yéndose por temas económicos.

Según el periodista Ronald Pin, Luis Fragozo ya recibió un contacto de Independiente del Valle, quiénes le mencionaron ya la diferencia económica que ganaría con los negriazules. Emelec tendrá que igualar si no quiere ver a una de sus promesas reforzando a IDV.

No es la única figura joven que dejaría Emelec, ya que Diogo Bagui también se iría a Barcelona o Liga de Quito a final de temporada. El equipo guayaquileño no puede cumplir las expectativas económicas del central.

Lo que también juega a favor de Independiente del Valle es su conocida y destacada estructura de formación. Si Fragozo, de 15 años de edad, va a las canteras de IDV seguro tendrá mayor proyección que si se queda en Emelec, dónde no ha tenido muchas chances.

ver también Todo el Chelsea consternado: La dura sanción que le podría caer a Moisés Caicedo

Luis Fragozo Emelec.

ver también Gonzalo Plata recibió dura acusación en Brasil y Flamengo tomará medidas

Emelec ha visto varios jugadores yéndose libres en las últimas temporadas por temas deportivos y económicos. Christian Cueva, Bagui y Fragozo podrían ser los siguientes.

Publicidad

Publicidad

ver también Piero Hincapié sigue sin ser convocado en el Arsenal y la clara decisión de Arteta con el ecuatoriano

Luis Fragozo puede jugar por Colombia

La única forma de que un jugador quedé “bloqueado” para otras selecciones es que solo juegue con la mayor de un país, por lo cual, si Fragozo sigue destacando en Emelec y Ecuador no lo llama ni para las divisiones inferiores, el jugador sí podría jugar para Colombia en las siguientes competiciones.