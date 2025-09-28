Clasificó al hexagonal de título de LigaPro y ahora lo quieren como DT de Barcelona y Emelec

Se acabó la fase regular de la LigaPro y entre los clubes que pelearán el título y los cupos a Copa Libertadores hay algunos equipos sorpresas. Uno de los entrenadores clasificados destaca y tanto hinchas de Barcelona como Emelec lo piden para el 2026.

Juan Carlos León metió a Libertad de Loja entre los seis primeros, esto luego de llegar para salvarlos del descenso. Los hinchas de ambos clubes del Astillero piden su contratación.

En Barcelona no están conformes con el proceso de Ismael Rescalvo y tras empatar contra Aucas otra vez piden un cambio de DT. Al español le quedan aún 9 meses de contrato.

En el caso de Emelec es más irónico porque ‘Pechón’ León ya estuvo en negociaciones con el club azul para reemplazar a Jorge Célico. Se dice que la directiva quiso a un DT con experiencia en el extranjero.

Pechón Leon – Libertado 2025. Foto: IMAGO.

León tenía cláusula de salida en Libertad de Loja pero ahora el DT ecuatoriano no cambiaría de equipo hasta diciembre. Los lojanos tienen uno de los planteles menos costosos de los clasificados al hexagonal.

El sueldo de Guillermo Duró en Emelec

Como entrenador de Emelec, Guillermo Duró estaría ganando un salario superior a los 10 mil dólares. Aunque la cifra no se revela con exactitud, el DT estaría con este salario los próximos 6 meses y luego se decidirá si sigue al frente del ‘Bombillo’ o termina su ciclo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Rescalvo con Barcelona SC?

Ismael Rescalvo tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. Sin embargo, el entrenador no renunciaría a su cargo, y la cuota de rescisión sería muy elevada. De ahí que, no se vea al despido como una salida a corto plazo.