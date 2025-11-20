Liverpool pagará 50 millones de euros por un seleccionado ecuatoriano

Liverpool de Inglaterra ha sido otro de los grandes de Europa que se han fijado en jugadores de Ecuador para sus equipos. En dos ocasiones no tuvieron suerte y van por un tercer ecuatoriano desde el 2022.

Según el periodista James William, Joel Ordóñez pasa a ser prioridad para el Liverpool de cara al mercado de enero. Su precio ronda los 50 millones de euros y desembolsarían esta cifra.

El defensa central también está en planes del Inter pero desde Anfield pondrán más dinero. El Club Brujas quiere esperar a venderlo luego del Mundial 2026 pero ante la oferta inglesa podrían aceptar.

El Newcastle se sumó a la puja pero ponen menos que el Liverpool. Los ‘reds’ buscan un central con urgencia luego de que se cayera el traspaso por Marc Guéhi, del Crystal Palace.

Ordóñez es el tercer ‘tricolor’ que negocia el Liverpool, ya en el 2022 quisieron a Moisés Caicedo y este mes buscaron a Deinner Ordóñez, pero ambos eligieron irse al Chelsea.

Las estadísticas de Joel Ordóñez en esta temporada

Joel Ordóñez en esta temporada ya ha jugado un total de 15 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha estado en cancha más de 1100 minutos. Pudo marcar 1 gol. No ha sumado más partidos, porque al inicio de temporada estaba apartado porque se quería ir.

Joel Ordóñez – Ecuador vs. Nueva Zelanda Foto: Getty.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Actualmente, Joel Ordóñez tiene un valor de mercado de 28 millones de acuerdo a la información de Transfermark. Sin embargo, el jugador ecuatoriano podría llegar a un gigante de Europa si pagan más de 40 millones por su fichaje en el siguiente mercado.

