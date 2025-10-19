Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Ecuador

Los DTs que quedan libre luego del Mundial y que aceptarían llegar a Ecuador

Hay dos entrenadores que han sonado con fuerza a la Selección de Ecuador y justamente quedan libres luego del Mundial 2026.

Por Gustavo Dávila

Los DTs que quedan libre luego del Mundial y que aceptarían llegar a Ecuador
Los DTs que quedan libre luego del Mundial y que aceptarían llegar a Ecuador

La Selección de Ecuador tendrá que buscar a un nuevo entrenador luego del Mundial 2026, esto tras la finalización del contrato de Sebastián Beccacece. Los tiempos harán que dos opciones de DTs entren en la órbita de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

En junio 2026 acaba el contrato de Guillermo Almada, y en caso de que el Real Valladolid no logre su ascenso, el uruguayo entrará en análisis. Si no renueva con el ‘Pucela’ podríamos por fin ver a Almada como DT de Ecuador tras varios llamados y ofrecimientos.

El segundo DT que ya ha sido contactado por la FEF y tendría condiciones favorables, y la voluntad, de llegar a la Tri es Luis Zubeldía. El argentino acaba contrato con Fluminense y en caso de que un cambio de directiva en la FEF acercaría a un cambio de DT.

Beccacece ha sido criticado por los hinchas pese a la clasificación al Mundial 2026, por su parte el DT argentino también ha sido contactado por las selecciones de Perú y Chile.

¡¿Lo llaman de Europa?! Gonzalo Plata recibe MILLONARIA oferta

ver también

¡¿Lo llaman de Europa?! Gonzalo Plata recibe MILLONARIA oferta

Guillermo Almada – DT Pachuca.

Guillermo Almada – DT Pachuca.

¿Y Barcelona? Felipe Caicedo recibe sorpresiva oferta continuar su carrera

ver también

¿Y Barcelona? Felipe Caicedo recibe sorpresiva oferta continuar su carrera

Algo que juega a favor de ambos entrenadores es su conocimiento del fútbol ecuatoriano, siendo campeones con Liga de Quito y Barcelona SC respectivamente. Ambos se ajustarían a los 2.5 millones de dólares anuales que figuran en la propuesta.

Publicidad

Los números de Beccacece con la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 13 partidos entre todas las competencias. El DT ha ganado 5 partidos, empatado 8 y solo ha perdido 1, en su debut ante Brasil.

¿Recapacita Beccacece? Los jugadores que regresarían a la Selección de Ecuador

ver también

¿Recapacita Beccacece? Los jugadores que regresarían a la Selección de Ecuador

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial 2026. Después de este torneo, se puede hablar de una renovación, dependiendo de las voluntades de todas las partes. Si el oficialismo continúa al frente, el DT se quedaría.

BOMBAZO: ¿Deja Liga de Quito? Tiago Nunes fue ofrecido a una selección

ver también

BOMBAZO: ¿Deja Liga de Quito? Tiago Nunes fue ofrecido a una selección

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
¿Recapacita Beccacece? Los jugadores que regresarían a la Selección de Ecuador
Fútbol de Ecuador

¿Recapacita Beccacece? Los jugadores que regresarían a la Selección de Ecuador

Beccacece no lo convoca y ahora Ecuador podría perder a este jugador a manos de España
Fútbol de Ecuador

Beccacece no lo convoca y ahora Ecuador podría perder a este jugador a manos de España

¡Escándalo total! Revelan un nuevo problema en el vestuario de la Selección de Ecuador
Fútbol de Ecuador

¡Escándalo total! Revelan un nuevo problema en el vestuario de la Selección de Ecuador

¿Y Barcelona? Felipe Caicedo recibe sorpresiva oferta continuar su carrera
Fútbol de Ecuador

¿Y Barcelona? Felipe Caicedo recibe sorpresiva oferta continuar su carrera

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo