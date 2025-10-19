Los DTs que quedan libre luego del Mundial y que aceptarían llegar a Ecuador

La Selección de Ecuador tendrá que buscar a un nuevo entrenador luego del Mundial 2026, esto tras la finalización del contrato de Sebastián Beccacece. Los tiempos harán que dos opciones de DTs entren en la órbita de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

En junio 2026 acaba el contrato de Guillermo Almada, y en caso de que el Real Valladolid no logre su ascenso, el uruguayo entrará en análisis. Si no renueva con el ‘Pucela’ podríamos por fin ver a Almada como DT de Ecuador tras varios llamados y ofrecimientos.

El segundo DT que ya ha sido contactado por la FEF y tendría condiciones favorables, y la voluntad, de llegar a la Tri es Luis Zubeldía. El argentino acaba contrato con Fluminense y en caso de que un cambio de directiva en la FEF acercaría a un cambio de DT.

Beccacece ha sido criticado por los hinchas pese a la clasificación al Mundial 2026, por su parte el DT argentino también ha sido contactado por las selecciones de Perú y Chile.

Guillermo Almada – DT Pachuca.

Algo que juega a favor de ambos entrenadores es su conocimiento del fútbol ecuatoriano, siendo campeones con Liga de Quito y Barcelona SC respectivamente. Ambos se ajustarían a los 2.5 millones de dólares anuales que figuran en la propuesta.

Los números de Beccacece con la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 13 partidos entre todas las competencias. El DT ha ganado 5 partidos, empatado 8 y solo ha perdido 1, en su debut ante Brasil.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial 2026. Después de este torneo, se puede hablar de una renovación, dependiendo de las voluntades de todas las partes. Si el oficialismo continúa al frente, el DT se quedaría.