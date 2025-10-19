Es tendencia:
¿Y Barcelona? Felipe Caicedo recibe sorpresiva oferta continuar su carrera

Felipe Caicedo no fue el fichaje esperado para Barcelona pero aún así recibió una sorpresiva oferta para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Felipe Caicedo ha visto su temporada en Barcelona SC lleno de lesiones, aún así el delantero ecuatoriano tiene ofertas para continuar su carrera para el 2026. Otro equipo de Sudamérica lo piensa para la próxima temporada según la prensa internacional.

Carlos Panez, periodista de Exitosa Perú, señala que Alianza Lima le hará una oferta a Felipe Caicedo para que continúe su carrera en la Liga 1. Los blanquiazules tendrán que cambiar su delantera formada por Hernán Barcos y Paolo Guerrero.

Los comunicadores señalan que ‘Felipao’ es una de las dos alternativas que maneja ‘Pipo’ Gorosito. Otro factor que podría acercar a Caicedo a Lima es que comparte representante con Fernando Gaibor y Eryc Castillo.

Hace semanas se hablaba de que Felipe Caicedo iba a volver al fútbol de Medio Oriente por motivos familiares, sin embargo la estabilidad que habría en Perú podría decantarlo por seguir en Sudamérica.

Salario de Felipe Caicedo en Barcelona

Barcelona SC le pagaría a Felipe Caicedo un salario de USD 50.000 mensual, por lo cual, en este periodo le ha pasado USD 250.000 por apenas dos goles. El goleador le marcó a Orense y otro a Universidad de Católica, de penal, ninguno sirvió para ganar.

Las estadísticas de Felipe Caicedo como jugador de Barcelona SC

Como jugador de Barcelona SC, Felipe Caicedo ha jugado en lo que va de temporada 15 partidos. El delantero ha marcado 3 goles. En total lleva en la cancha más de 500 minutos. Tiene contrato con el club hasta finales de 2025, donde firmó tras casi 2 años sin jugar.

