¿Recapacita Beccacece? Los jugadores que regresarían a la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador podría tener algunos regresos luego de la irregularidad de los últimos partidos con Sebastián Beccacece.

Por Gustavo Dávila

Los dos empates en amistosos de la fecha FIFA de octubre harían que la Selección de Ecuador pueda tener algunos regresos para los siguientes compromisos. Hay tres futbolistas que son pedidos por los hinchas ante los niveles irregulares de algunos jugadores.

El primero es Jeremy Sarmiento, desde inicios del 2025 dejó de ser convocado pero los hinchas lo siguen pidiendo. El reclamo va a la falta de extremos y volantes creativos, cualidades que Sarmiento tiene.

Otro de las variantes que los hinchas piden es Michael Estrada, tras su gran semestre en Liga de Quito. El delantero viene en racha y ya fue Mundialista y buen acompañante de Enner Valencia.

Y finalmente, pese a que había rumores de disputas con sus compañeros, Carlos Gruezo es uno de los mejores volantes en el último tramo de temporada, además de ser una variante a la ausencia de Moisés Caicedo.

Los partidos de la Selección de Ecuador en noviembre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en noviembre:

  • Canadá vs. Ecuador
    13 de noviembre de 2025, 19:30 (hora de nuestro país)
    ​Estadio Nacional, Toronto
  • Ecuador vs. Nueva Zelanda 
    18 de noviembre de 2025, 20:30 (hora de nuestro país) 
    Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey
¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
