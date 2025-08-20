Lo ponen como el goleador del futuro de Ecuador y ahora Juan Riquelme aparece en este equipo

Juan Riquelme Angulo, para muchos, es el goleador del futuro de la Selección de Ecuador. El delantero ya incluso ha entrado en convocatorias de Beccacece, como invitado a ‘La Tri’. Y ahora apareció haciendo pruebas en un equipo de Europa para seguir jugando en el ‘Viejo Continente’.

De acuerdo a la revelación de César Mosquera, Juan Riquelme Angulo apareció haciendo pruebas en el Celta de Vigo de España. No es el único jugador de Independiente del Valle que se prueba en este equipo, también jugadores como Zair Arroyo y Ariel Angulo también están a prueba.

En caso de que se logren quedar, se buscaría un acuerdo con Independiente del Valle para que los jugadores sigan su proceso de formación en el viejo continente. Sería una oportunidad muy grande para estos nuevos talentos del fútbol ecuatoriano.

Riquelme Angulo ya es uno de los jugadores, que de a poco, se está ganando un lugar en el fútbol ecuatoriano. Con sus buenas actuaciones en las divisiones inferiores de ‘La Tri’, se lo ha llegado a considerar uno de los goleadores del futuro de Ecuador.

Juan Riquelme Angulo es el futuro de Ecuador. (Foto: FEF)

Juan Riquelme apenas tiene 17 años y también se espera que al igual que sus compañeros Zair Arroyo y Ariel Angulo vayan teniendo oportunidades en Independiente del Valle para los siguientes meses. Podrían ser un aporte en diferentes posiciones para el club.

Las últimas grandes ventas de Independiente del Valle

Independiente del Valle se ha caracterizado en las últimas temporadas por la venta de importantes jugadores jóvenes. IDV ha vendido a jugadores como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, William Pacho, Kendry Páez, Justin Lerma, entre otros.