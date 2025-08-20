Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona SC

Tras los incidentes con los hinchas: La durísima sanción de LigaPro a Barcelona SC

Los hinchas arrojaron diferentes objetos a la cancha y ahora Barcelona SC fue sancionado.

Por Jose Cedeño Mendoza

La LigaPro sanciona a Barcelona SC
© API/ Edit BVLa LigaPro sanciona a Barcelona SC

La LigaPro le puso a Barcelona SC una importante sanción, tras los últimos incidentes en el estadio Monumental. Después de ir perdiendo contra Macará, algunos hinchas perdieron la cabeza y terminaron arrojando a la cancha del Monumental diferentes objetos.

Finalmente, se conoció que la LigaPro decidió sancionar a Barcelona SC, por segunda vez en esta temporada, con un estadio cerrado. Se determinó que en el siguiente encuentro se juegue sin público tal y como pasó contra Técnico Universitario.

La LigaPro sanciona así a Barcelona SC por el lanzamiento de bengalas, una encendida a la cancha, enfrentamientos entre los hinchas con la Policía Nacional y el ingreso de personas no autorizadas en dos momentos. También hay sanciones económicas.

La hinchada de Barcelona SC terminó muy molesta con sus jugadores y terminaron dejando fuertes cantos para los jugadores y directivos. Ahora al ‘Ídolo’ solo le quedará un encuentro de temporada regular en su estadio hasta jugar los partidos del hexagonal final.

José Cifuentes sonó para regresar a la LigaPro y ahora ficha por este equipo

ver también

José Cifuentes sonó para regresar a la LigaPro y ahora ficha por este equipo

Tweet placeholder

Después de este partido contra Universidad Católica por la LigaPro, el campeonato parará por las Eliminatorias y luego Barcelona SC tendrá que visitar el estadio Capwell en el Clásico del Astillero. De ahí que, es clave sumar ante la ‘Chatoleí’.

Publicidad
Todo Ecuador consternado: El “nuevo golpe” de Declan Rice a Moisés Caicedo

ver también

Todo Ecuador consternado: El “nuevo golpe” de Declan Rice a Moisés Caicedo

¿Qué gritaron los hinchas de Barcelona SC?

Los aficionados de Barcelona SC cuestionaron a la directiva y a los jugadores tras la derrota contra Macará. El principal canto que se escuchó de la grada sur fue el de: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” y también el de: “No se jode, con Barcelona no se jode”.

El puesto de Barcelona SC en la LigaPro

Actualmente, Barcelona SC se ubica en la tercera posición de la tabla con 44 unidades. El ‘Ídolo’ aparece a 9 puntos de Independiente del Valle, y en caso de seguir esta distancia, los amarillos prácticamente quedarían sin posibilidades de ganar el campeonato.

Encuesta

¿Es justa la sanción para Barcelona SC?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Liga de Quito celebra en Copa Libertadores y también supera a Barcelona SC con este dato
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito celebra en Copa Libertadores y también supera a Barcelona SC con este dato

"Debe irse de Liga": La hinchada de LDU pide salida de este jugador tras vencer a Botafogo
Fútbol de Ecuador

"Debe irse de Liga": La hinchada de LDU pide salida de este jugador tras vencer a Botafogo

¿Sanción histórica? El castigo que Conmebol le puede poner a Paúl Vélez por sus declaraciones
Fútbol de Ecuador

¿Sanción histórica? El castigo que Conmebol le puede poner a Paúl Vélez por sus declaraciones

Joel Ordóñez, en la órbita de la Premier: ¿Marsella dejará pasar esta oportunidad?
Fútbol de Ecuador

Joel Ordóñez, en la órbita de la Premier: ¿Marsella dejará pasar esta oportunidad?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo