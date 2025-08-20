Tras los incidentes con los hinchas: La durísima sanción de LigaPro a Barcelona SC

La LigaPro le puso a Barcelona SC una importante sanción, tras los últimos incidentes en el estadio Monumental. Después de ir perdiendo contra Macará, algunos hinchas perdieron la cabeza y terminaron arrojando a la cancha del Monumental diferentes objetos.

Finalmente, se conoció que la LigaPro decidió sancionar a Barcelona SC, por segunda vez en esta temporada, con un estadio cerrado. Se determinó que en el siguiente encuentro se juegue sin público tal y como pasó contra Técnico Universitario.

La LigaPro sanciona así a Barcelona SC por el lanzamiento de bengalas, una encendida a la cancha, enfrentamientos entre los hinchas con la Policía Nacional y el ingreso de personas no autorizadas en dos momentos. También hay sanciones económicas.

La hinchada de Barcelona SC terminó muy molesta con sus jugadores y terminaron dejando fuertes cantos para los jugadores y directivos. Ahora al ‘Ídolo’ solo le quedará un encuentro de temporada regular en su estadio hasta jugar los partidos del hexagonal final.

Después de este partido contra Universidad Católica por la LigaPro, el campeonato parará por las Eliminatorias y luego Barcelona SC tendrá que visitar el estadio Capwell en el Clásico del Astillero. De ahí que, es clave sumar ante la ‘Chatoleí’.

¿Qué gritaron los hinchas de Barcelona SC?

Los aficionados de Barcelona SC cuestionaron a la directiva y a los jugadores tras la derrota contra Macará. El principal canto que se escuchó de la grada sur fue el de: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” y también el de: “No se jode, con Barcelona no se jode”.

El puesto de Barcelona SC en la LigaPro

Actualmente, Barcelona SC se ubica en la tercera posición de la tabla con 44 unidades. El ‘Ídolo’ aparece a 9 puntos de Independiente del Valle, y en caso de seguir esta distancia, los amarillos prácticamente quedarían sin posibilidades de ganar el campeonato.

