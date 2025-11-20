Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Lo quieren todos en CONMEBOL y este sería el equipo de Gabriel Villamil en 2026

Villamil es pretendido por varios equipos de Sudamérica y ahora se revela donde jugaría en 2026.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Villamil jugaría en este equipo para 2026
© GettyImages/ Edit BVVillamil jugaría en este equipo para 2026

Gabriel Villamil tuvo un 2025 muy bueno con Liga de Quito y también con la Selección de Bolivia, con la cual puede llegar a jugar el Mundial en 2026. Su gran rendimiento en LDU, hizo que varios grandes de Sudamérica lo quieran fichar, y ahora se reveló dónde seguirá su carrera.

Fue el mismo directivo de Liga de Quito, Eduardo Álvarez, en FB Radio, el que confirmó que actualmente ningún equipo está buscando a Gabriel Villamil y que el jugador boliviano es una prioridad para LDU. Por lo cual, buscarán mantenerlo en 2026.

Por otro lado, Villamil tampoco ve con malos ojos quedarse en Liga de Quito, al menos durante el primer semestre, donde necesita minutos y regularidad para llegar a tope al repechaje intercontinental y jugar con la Selección de Bolivia por un cupo al Mundial.

En Liga, Villamil es uno de los volantes que se ha ganado la titularidad y que es uno de los jugadores más pedidos por los aficionados. El boliviano terminó siendo comprado a finales de 2024, cuando LDU hizo un esfuerzo económico muy importante por él.

Villamil es una de las grandes figuras de Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Villamil es una de las grandes figuras de Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Uno de los equipos más interesados en Gabriel Villamil era Cruzeiro. El equipo brasileño estaba preguntando por el jugador y en Liga solo lo dejarían salir por más de 2 millones de dólares. Sin embargo, no terminó de darse una propuesta firme por el jugador.

Publicidad

Las estadísticas de Gabriel Villamil en esta temporada

La contundente respuesta del representante de Álex Arce a un presunto interés de Barcelona SC

ver también

La contundente respuesta del representante de Álex Arce a un presunto interés de Barcelona SC

En lo que va de temporada, Gabriel Villamil ha jugado con Liga de Quito un total de 42 partidos entre todas las competencias. El boliviano ha marcado 9 goles, 3 de ellos en Copa Libertadores. Ha dado 1 sola asistencia. Lleva en cancha más de 2.400 minutos.

El valor de mercado de Gabriel Villamil

Gabriel Villamil tiene en Liga de Quito un valor de mercado de 1.2 millones de dólares. Es uno de los valores más altos de la plantilla de Liga de Quito y también de la Selección de Bolivia. El joven futbolista apenas tiene 24 años de edad, por lo cual, su proyección para los siguientes años es importante.

Encuesta

¿Hace bien Liga de Quito en quedarse con Villamil?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

En síntesis:

  • El directivo de Liga de Quito, Eduardo Álvarez, afirmó que ningún equipo está buscando a Gabriel Villamil.
  • Villamil ha jugado 42 partidos con Liga de Quito esta temporada, marcando 9 goles y dando 1 asistencia.
  • El valor de mercado de Gabriel Villamil es de 1.2 millones de dólares, y tiene 24 años.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Liga de Quito va por ex seleccionado uruguayo y los hinchas se ilusionan
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito va por ex seleccionado uruguayo y los hinchas se ilusionan

¡Bombazo! Inter Miami con Lionel Messi llegaría a Ecuador para jugar contra uno de estos equipos
Fútbol de Ecuador

¡Bombazo! Inter Miami con Lionel Messi llegaría a Ecuador para jugar contra uno de estos equipos

La fortuna que FIFA pagaría a Liga de Quito por sus convocados al Mundial
Fútbol de Ecuador

La fortuna que FIFA pagaría a Liga de Quito por sus convocados al Mundial

Arsenal identifica a este jugador como el 'Dembélé ecuatoriano' y lo quiere fichar ya
Fútbol de Ecuador

Arsenal identifica a este jugador como el 'Dembélé ecuatoriano' y lo quiere fichar ya

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo