Gabriel Villamil tuvo un 2025 muy bueno con Liga de Quito y también con la Selección de Bolivia, con la cual puede llegar a jugar el Mundial en 2026. Su gran rendimiento en LDU, hizo que varios grandes de Sudamérica lo quieran fichar, y ahora se reveló dónde seguirá su carrera.

Fue el mismo directivo de Liga de Quito, Eduardo Álvarez, en FB Radio, el que confirmó que actualmente ningún equipo está buscando a Gabriel Villamil y que el jugador boliviano es una prioridad para LDU. Por lo cual, buscarán mantenerlo en 2026.

Por otro lado, Villamil tampoco ve con malos ojos quedarse en Liga de Quito, al menos durante el primer semestre, donde necesita minutos y regularidad para llegar a tope al repechaje intercontinental y jugar con la Selección de Bolivia por un cupo al Mundial.

En Liga, Villamil es uno de los volantes que se ha ganado la titularidad y que es uno de los jugadores más pedidos por los aficionados. El boliviano terminó siendo comprado a finales de 2024, cuando LDU hizo un esfuerzo económico muy importante por él.

Villamil es una de las grandes figuras de Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Uno de los equipos más interesados en Gabriel Villamil era Cruzeiro. El equipo brasileño estaba preguntando por el jugador y en Liga solo lo dejarían salir por más de 2 millones de dólares. Sin embargo, no terminó de darse una propuesta firme por el jugador.

Publicidad

Publicidad

Las estadísticas de Gabriel Villamil en esta temporada

ver también La contundente respuesta del representante de Álex Arce a un presunto interés de Barcelona SC

En lo que va de temporada, Gabriel Villamil ha jugado con Liga de Quito un total de 42 partidos entre todas las competencias. El boliviano ha marcado 9 goles, 3 de ellos en Copa Libertadores. Ha dado 1 sola asistencia. Lleva en cancha más de 2.400 minutos.

El valor de mercado de Gabriel Villamil

Gabriel Villamil tiene en Liga de Quito un valor de mercado de 1.2 millones de dólares. Es uno de los valores más altos de la plantilla de Liga de Quito y también de la Selección de Bolivia. El joven futbolista apenas tiene 24 años de edad, por lo cual, su proyección para los siguientes años es importante.

Encuesta¿Hace bien Liga de Quito en quedarse con Villamil? ¿Hace bien Liga de Quito en quedarse con Villamil? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis: