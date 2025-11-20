Álex Arce fue uno de los delanteros que mejor rendimiento alcanzó en la LigaPro, con la camiseta de Liga de Quito. El goleador paraguayo recientemente sonó para Barcelona SC, en lo que prometía ser uno de los camisetazos más grandes del campeonato.

Fue el representante de Álex Arce, Miguel Gareppe, quien reveló que todo está descartado sobre un posible regreso del goleador paraguayo a la LigaPro para jugar con Barcelona SC. Por lo cual, la gran bomba del mercado ha quedado en espera.

Barcelona SC tampoco está trabajando de lleno en los fichajes para 2026. Ya que el equipo amarillo primero tiene que solucionar varias salidas y también espera a saber a qué campeonato podrá clasificar a nivel internacional, para saber su presupuesto.

Arce se fue de Liga de Quito tras una venta que sorprendió a todos, ya que estaba peleando en el equipo ecuatoriano por ganar la Copa Libertadores. Fue fichado por Independiente Rivadavia en Argentina, donde estaría contento de seguir, avisó su agente.

Álex Arce también es convocado por Paraguay. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, Arce también estaría buscando la posibilidad de encontrar un equipo en el que pueda tener varios minutos y ser regular pensando en jugar la Copa del Mundo de 2026. Actualmente, es convocado con regularidad por Gustavo Alfaro.

Los números de Álex Arce cuando jugó para Liga de Quito

Con la camiseta de Liga de Quito, Álex Arce llegó a jugar un total de 65 partidos, entre todas las competencias. Marcando 42 goles y dando 8 asistencias. El delantero paraguayo fue muy admirado por la hinchada de Liga, que le dedicó varios cantos en ese tiempo.

Los millones que pedirían por Álex Arce

Por otro lado, cualquier equipo que esté buscando el fichaje de Álex Arce tendría que pagar una importante suma de dinero. El paraguayo tiene contrato en Independiente hasta finales de 2028, y si lo quieren fichar deberían cancelar más de 3 millones de dólares por él.

En síntesis: