Moisés Caicedo vive el que podría ser el mejor momento de toda su carrera en Europa. El ecuatoriano es seguido por diferentes equipos que buscan la forma de quedarse con su fichaje, mientras Chelsea lo quiere renovar y ahora le da otro premio.

Chelsea reveló que Moisés Caicedo fue elegido como el mejor jugador del mes de octubre en su equipo. Es la segunda vez consecutiva, que Moisés Caicedo, se lleva este premio. El volante ecuatoriano ya había sido elegido como el más destacado en septiembre.

Este premio llega también en el contexto donde el futbolista ecuatoriano suena con mucha fuerza para reforzar a un equipo como Real Madrid. Sin embargo, se ve poco probable que salga, ya que el jugador quiere seguir en Inglaterra y no tendría problema en renovar su contrato.

Ahora también Chelsea vive un gran momento, el equipo campeón del mundo se encuentra a 6 puntos de Arsenal en la pelea por ganar la Premier League. El equipo de Moisés Caicedo han encontrado la solvencia necesaria en estos partidos y ahora quiere pelear el título.

Moisés Caicedo elegido como el mejor jugador del mes. (Foto: Captura de pantalla)

Este gran nivel de Moisés Caicedo, espera ser aprovechado por la Selección de Ecuador en estos amistosos que se vienen. El jugador se perdió los partidos del pasado mes de octubre, por las importantes molestias musculares que tuvo y se prefirió cuidarlo.

Las estadísticas de Moisés Caicedo en esta temporada

En lo que va de temporada, contando el Mundial de Clubes, Moisés Caicedo lleva en cancha más de 1.700 minutos. El jugador ecuatoriano también ya ha marcado 4 goles y dio 2 asistencias. Esta es su primera temporada también jugando Champions League.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Moisés Caicedo ahora mismo tiene un valor de mercado de 100 millones de euros, siendo uno de los jugadores más caros de todo el fútbol inglés. El volante de Chelsea podría, en caso de ser vendido, ser la transferencia más cara en toda la historia del club.

En síntesis