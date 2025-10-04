¿Lo venden a Real Madrid? En medio de todos los rumores, Chelsea una decisión final con Moisés Caicedo

En los últimos días, se reveló que Real Madrid sigue los pasos de Moisés Caicedo interesados en una posible venta del ecuatoriano. El futbolista de Chelsea pasa por un gran momento, pero en caso de una venta, su transferencia superaría los 90 millones de euros.

Real Madrid estaría buscando un movimiento de mercado en el cual pueda quedarse con Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Eso Chelsea no lo va a permitir y ahora estaría trabajando en una renovación para el contrato del jugador ecuatoriano.

Ya hace varios meses se sabía que Chelsea estaría buscando la renovación de Moisés Caicedo, sin embargo, el interés de Real Madrid apuraría los procesos. El jugador ecuatoriano se ha convertido en uno de los mejores volantes defensivos de todo el mundo.

El ‘Niño’ Moi ahora también tendría que tomar una decisión, sin embargo, lo más probable es que renueve su contrato en Inglaterra. El volante tricolor está contento en Londres y su sueño siempre fue jugar para Chelsea, por lo cual, firmaría la renovación.

ver también La CONMEBOL sancionó a Paúl Vélez de manera radical por su comentario con las mujeres

Moisés Caicedo es uno de los mejores jugadores de Chelsea. (Foto: GettyImages)

Moisés Caicedo pasaría a ser uno de los jugadores mejores pagados de Chelsea en su nuevo contrato. Ahora mismo, entre bonos y salario, el jugador ecuatoriano recibe un salario superior a los 12 millones de euros. Ahora su nuevo salario sería de casi 15 millones de euros.

Publicidad

Publicidad

ver también Piero Hincapié no sería convocado por la Selección de Ecuador y suenan estos reemplazos

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

Moisés Caicedo lleva 8 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 2 goles entre todos estos encuentros. Ahora mismo, el futbolista ecuatoriano lleva ya más de 600 minutos en cancha jugándolo casi todo para el club.

¿Cuánto tendría que pagar Real Madrid por Moisés Caicedo?

Para venderlo, Chelsea solo dejaría escapar a Moisés Caicedo por más de 120 millones. El club de Londres pagó algo más de 110 millones por el ecuatoriano, y solo lo dejarían salir si recuperan su inversión y también reciben alguna ganancia importante.

Encuesta¿Qué debería hacer Moisés Caicedo? ¿Qué debería hacer Moisés Caicedo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad