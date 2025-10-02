Es tendencia:
La UEFA le da un insólito e inesperado golpe a Moisés Caicedo en la Champions League

Moisés Caicedo recibió un inesperado golpe de la UEFA, tras la jornada de la Champions League.

Por Jose Cedeño Mendoza

© GettyImages/ Edit BVEl insólito golpe de UEFA a Moisés Caicedo en Champions League

Moisés Caicedo fue uno de los mejores jugadores de Chelsea en la Champions League, en su primera victoria en este torneo ante Benfica. El volante ecuatoriano jugó los 90 minutos y fue de lo más destacado en toda la jornada. Incluso ganó el premio al mejor jugador del partido.

No obstante, todo este gran despliegue de Moisés Caicedo no terminaron sirviendo para que el ecuatoriano se meta en el once de la jornada. La UEFA terminó designando a otro jugador antes que al volante ecuatoriano sorprendiendo a todos los hinchas.

La UEFA confirmó que así quedó el once de la jornada: Cakir, Dumfries, Gatti, Dier, Nuno Mendes, Pepé, Odegaard, Sabitzer, Hauge, Mbappé y Hojlund. Fueron los once jugadores más destacados para la UEFA y los que forman el once de la segunda jornada.

Moisés Caicedo nuevamente ve como un jugador de Arsenal como Odegaard le quita el puesto, aunque el noruego fue puesto en una posición que no es la suya, para tener dos nueves en ataque. Asimismo, Sabitzer terminar superando al capitán de Chelsea.

El once de la Champions League en la segunda jornada. (Foto: @ChampionsLeague)

El once de la Champions League en la segunda jornada. (Foto: @ChampionsLeague)

Se esperaba que Moisés Caicedo logre este lugar tras una jornada excelente en Champions League. Sin embargo, el volante ecuatoriano tendrá que seguir esperando para llegar a este lugar y mostrarle a toda Europa que esta es su temporada de consolidación.

Los equipos interesados en Moisés Caicedo

Por otro lado, Moisés Caicedo también se ha metido en planes de equipos como Real Madrid. En las últimas horas, se informó que el equipo ‘Merengue’ monitorea al ecuatoriano por una posible oferta en la siguiente temporada tras el mundial.

Chelsea quiere renovar a Moisés Caicedo

Por otro lado, Chelsea también ya está trabajando y no quiere perder a Moisés Caicedo. El equipo de Londres ha decidido hacer una oferta para renovar el contrato del jugador ecuatoriano y convertirlo en uno de los mejores pagados del club.

