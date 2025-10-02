El entrenador de Mushuc Runa, Paúl Vélez, fue tendencia mundial después de sus insólitas declaraciones contra las mujeres que pitaron el partido de “El Ponchito” ante Independiente del Valle en Copa Sudamericana. Ahora la Conmebol confirmó la sanción para el DT.

Tras aquella derrota en penales para Mushuc Runa, Paúl Vélez fue tendencia por sus declaraciones: “Nos ponen a pitar, y lo digo con respeto, al sexo opuesto… No es que esté en contra de las mujeres, pero para estos torneos internacionales no estoy de acuerdo. Para eso hay el fútbol de mujeres“, comentó el entrenador.

Aunque después pidió disculpas y se mostró arrepentido por sus declaraciones, esto de poco alcanzó. La Conmebol confirmó que el DT ecuatoriano fue suspendido por 6 meses. Es decir, no podrá volver a dirigir torneos internacionales durante este tiempo.

La sanción empieza a regir desde esta semana, no obstante, la misma no tiene peso en la LigaPro, es decir, el DT seguirá dirigiendo en la LigaPro sin problemas. Asimismo, Mushuc Runa no está clasificado para ningún torneo internacional en 2026. Por lo cual, Vélez cumplirá su sanción en el “anonimato”.

Las declaraciones, para muchos, “machistas” de Paúl Vélez pudieron darle al entrenador una sanción aún más grave, sin embargo, el DT lo evitó y podrá dirigir sin problema si en algún momento vuelve con algún equipo a un torneo internacional.

Las polémicas entre Mushuc Runa e Independiente del Valle

En los últimos meses se han dado grandes polémicas entre Mushuc Runa e Independiente del Valle. En los últimos días, incluso el IDV terminó denunciando a Luis Alfonso Chango, propietario de Mushuc Runa, por sus declaraciones hablando de un “robo” de Independiente del Valle.