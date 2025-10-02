Es tendencia:
logotipo del encabezado
Conmebol

La Conmebol sancionó a Paúl Vélez de manera radical por su comentario con las mujeres

Paúl Vélez dejó polémicas declaraciones y ahora finalmente se reveló cuál fue su sanción por parte de la Conmebol.

Por Jose Cedeño Mendoza

La sanción de Conmebol a Paúl Vélez
© API/ Edit BVLa sanción de Conmebol a Paúl Vélez

El entrenador de Mushuc Runa, Paúl Vélez, fue tendencia mundial después de sus insólitas declaraciones contra las mujeres que pitaron el partido de “El Ponchito” ante Independiente del Valle en Copa Sudamericana. Ahora la Conmebol confirmó la sanción para el DT.

Tras aquella derrota en penales para Mushuc Runa, Paúl Vélez fue tendencia por sus declaraciones: “Nos ponen a pitar, y lo digo con respeto, al sexo opuesto… No es que esté en contra de las mujeres, pero para estos torneos internacionales no estoy de acuerdo. Para eso hay el fútbol de mujeres“, comentó el entrenador.

Aunque después pidió disculpas y se mostró arrepentido por sus declaraciones, esto de poco alcanzó. La Conmebol confirmó que el DT ecuatoriano fue suspendido por 6 meses. Es decir, no podrá volver a dirigir torneos internacionales durante este tiempo.

La sanción empieza a regir desde esta semana, no obstante, la misma no tiene peso en la LigaPro, es decir, el DT seguirá dirigiendo en la LigaPro sin problemas. Asimismo, Mushuc Runa no está clasificado para ningún torneo internacional en 2026. Por lo cual, Vélez cumplirá su sanción en el “anonimato”.

Revelan el jugador ecuatoriano que ganará la Champions League en esta temporada

ver también

Revelan el jugador ecuatoriano que ganará la Champions League en esta temporada

Las declaraciones, para muchos, “machistas” de Paúl Vélez pudieron darle al entrenador una sanción aún más grave, sin embargo, el DT lo evitó y podrá dirigir sin problema si en algún momento vuelve con algún equipo a un torneo internacional.

Publicidad
¿Más largo de lo esperado? Revelan el tiempo de recuperación de Piero Hincapié

ver también

¿Más largo de lo esperado? Revelan el tiempo de recuperación de Piero Hincapié

Las polémicas entre Mushuc Runa e Independiente del Valle

En los últimos meses se han dado grandes polémicas entre Mushuc Runa e Independiente del Valle. En los últimos días, incluso el IDV terminó denunciando a Luis Alfonso Chango, propietario de Mushuc Runa, por sus declaraciones hablando de un “robo” de Independiente del Valle.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Revelan el jugador ecuatoriano que ganará la Champions League en esta temporada
Champions League

Revelan el jugador ecuatoriano que ganará la Champions League en esta temporada

Piden a Michael Hoyos para la Selección de Ecuador y esta es la contundente respuesta de Sebastián Beccacece
Fútbol de Ecuador

Piden a Michael Hoyos para la Selección de Ecuador y esta es la contundente respuesta de Sebastián Beccacece

¿Más largo de lo esperado? Revelan el tiempo de recuperación de Piero Hincapié
Fútbol de Ecuador

¿Más largo de lo esperado? Revelan el tiempo de recuperación de Piero Hincapié

Confirman que seleccionado de Ecuador queda fuera por supuestos casos de amaños de partidos
Fútbol de Ecuador

Confirman que seleccionado de Ecuador queda fuera por supuestos casos de amaños de partidos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo