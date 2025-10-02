Piero Hincapié tiene una lesión en la ingle y lo más probable es que la Selección de Ecuador no lo convoque para los amistosos de este mes. Con esta baja se abre un espacio en la convocatoria y suenan varios nombres para reemplazar al jugador tricolor, aunque también está la posibilidad de llamar a otros convocados en otras posiciones.

Beccacece ha convocado en los últimos meses a estos defensas centrales: William Pacho, Felix Torres, Xavier Arreaga y Joel Ordóñez, además de Piero Hincapié. Por lo cual, Beccacece también podría decidir no llamar a nadie más y el cupo de Hincapié ocuparlo en otro lugar.

No obstante, como posibles reemplazos, en caso de que se busque otro central, suenan nombres como Robert Arboleda o Diogo Bagüí de Emelec. Ambos jugadores vienen en órbita de la Selección de Ecuador, no obstante, Beccacece es muy reacio a llamar nuevos jugadores.

Beccacece ya ha dejado claro que tiene una base de jugadores y esta es casi fija de aquí al Mundial 2026. Por lo cual, lo más probable es que el DT se anime a poner a Joel Ordóñez como central en los siguientes partido y utilice a Ángelo Preciado como lateral derecho.

ver también ¿Por qué el balón del Mundial 2026 se llama TRIONDA y qué significan sus colores?

Piero Hincapié es baja en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Aunque en otras ocasiones, Sebastián Beccacece ha llamado a jugadores lesionados, no obstante, con Hincapié finalmente parece que esto no pasará, ya que desde ‘La Ti’ priorizan que se ponga a tono desde lo físico para que se gane un lugar en Arsenal.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan el jugador ecuatoriano que ganará la Champions League en esta temporada

Los partidos amistosos que jugará la Selección de Ecuador en octubre

La Selección de Ecuador jugará partidos amistosos contra Estados Unidos el 10 de octubre y luego contra México el 14 de octubre. Son partidos amistosos que sirven de preparación para el Mundial 2026. ‘La Tri’ también busca con estos partidos pelear el ingreso al Bombo 2.

¿Cuándo se recuperará Piero Hincapié de su lesión?

Desde Inglaterra y desde Arsenal han revelado que esperan contar con Piero Hincapié para después del parón de fecha FIFA. Es decir, a mediados del mes de octubre, Hincapié ya debería estar disponible en Arsenal para jugar con los ‘Gunners’.