Piden a Michael Hoyos para la Selección de Ecuador y esta es la contundente respuesta de Sebastián Beccacece

Los hinchas de la Selección de Ecuador han pedido a varios delanteros para ‘La Tri’ en los últimos meses, sin embargo, Beccacece ha sido contundente con esta posibilidad. Ahora el nuevo deseo era Michael Hoyos y el DT de la Selección de Ecuador fue contundente.

En rueda de prensa, Sebastián Beccacece le cerró la puerta a un nuevo delantero, en este caso Michael Hoyos, para el DT no “hay necesidad” de convocar a nuevos jugadores en este lugar. Asimismo, el entrenador optó por darle mayor confianza a Enner Valencia.

“Nosotros, desde que llegamos, tenemos al goleador, Enner. A veces, cuando no podemos contar con él, sufrimos. Yo no estoy alarmado por la situación de los delanteros. Yo con lo que tengo me lo arreglo, estoy conforme“, respondió el entrenador a un posible llamado de Hoyos.

Con esta postura, también Beccacece le termina dando un voto de confianza a los otros delanteros que ha tenido en cuenta como Kevin Rodríguez y Leonardo Campana. Ambos goleadores serían también convocados para estos amistosos de octubre.

En la LigaPro los delanteros ecuatorianos viven un gran momento como Byron Palacios, Joel Valencia, Michael Hoyos, entre otros, sin embargo, Sebastián Beccacece le ha cerrado la puerta en la Selección a estos jugadores. El DT prefiere ya mantener la base de los jugadores que venía citando.

Los números de Michael Hoyos en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Hoyos ha jugado un total de 1.414 minutos en 32 partidos, entre todas las competencias, el delantero en la mayoría vino desde el banco de suplentes. El futbolista también marcó 13 goles y ha dado ya 2 asistencias.

Los delanteros que convoca Beccacece a Ecuador

En los últimos meses, Sebastián Beccacece construyó su base de convocados para el ataque con Enner Valencia, Kevin Rodríguez y Leonardo Campana. Son esos 3 nombres las esperanzas de gol de la Selección de Ecuador para los siguientes partidos.

