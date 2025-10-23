Los delanteros que Sebastián Beccacece descartó para convocar a Michael Hoyos

Una de las sorpresivas caras que tendrá la Selección de Ecuador para la siguiente fecha FIFA es Michael Hoyos de Independiente del Valle. El argentino estaría en planes de Sebastián Beccacece pero esto dejaría fuera a otros delanteros.

La cuota de tres delanteros no serán cambiada, por lo que el que quedaría fuera sería Leonardo Campana. El delantero vive un presente regular en la MLS pero quedaría fuera para darle la inclusión a Hoyos.

Y de los que también sonaban, Hoyos le habría ganado la pulsada a Michael Estrada, Miguel Parrales y Jeremy Arevalo. Los tres delanteros fueron pedidos por los hinchas.

La posible convocatoria de Michael Hoyos sería un cambio a la idea de que los tres delanteros fijos son Enner Valencia, Kevin Rodríguez y Campana, y como cuarto alternante Jhon Mercado.

Michael Hoyos – Independiente del Valle.

El delantero argentino sería otro naturalizado más que sea convocado con la Selección de Ecuador en los últimos años, tras Hernán Galíndez y Damián Díaz. Futbolistas que comparten doble nacionalidad están Jeremy Sarmiento y Jhon Yeboah.

Los números de Beccacece con la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 13 partidos entre todas las competencias. El DT ha ganado 5 partidos, empatado 8 y solo ha perdido 1, en su debut ante Brasil.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial 2026. Después de este torneo, se puede hablar de una renovación, dependiendo de las voluntades de todas las partes. Si el oficialismo continúa al frente, el DT se quedaría.