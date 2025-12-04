Antes del sorteo del Mundial 2026: Las palabras de Beccacece que ilusionan a todo Ecuador

Este viernes 5 de diciembre de 2025 se realizará el sorteo del Mundial 2026 y todos en Ecuador están pendientes de cuál sería el grupo de la Selección de Ecuador. En la previa, apareció Sebastián Beccacece y dejó unas declaraciones que sorprendieron a todos.

Para este Mundial, hay una gran expectativa en el equipo que ha formado la Selección de Ecuador y con lo que puede hacer. ‘La Tri’ se encuentra con una de las camadas más importantes de su historia liderada por jugadores como Moisés Caicedo, William Pacho y otros.

Ante esto, Beccacece emocionó a todos los hinchas con estas palabras: “La trascendencia te miden por los resultados, para mí hacer el mejor mundial es llegar a lugares que Ecuador nunca había llegado. Esta es la mentalidad del vestuario“, afirmó el entrenador a DSports.

El mejor Mundial para Ecuador fuera llegar a los cuartos de final, ya que previamente su mejor participación fue en Alemania 2006 cuando llegó a octavos de final. Ahora ‘La Tri’ espera conocer el grupo que le tocará en el Mundial 2026 para decidir su camino al título.

Ecuador venció a Nueva Zelanda en su último amistoso. (Foto: Imago)

Beccacece también llega a este Mundial con una gran presión, ya que el DT es muy criticado por la afición ecuatoriana. Varios piden su despido antes de la Copa del Mundo, no obstante, todo parece indicar que el entrenador argentino terminará dirigiendo el torneo.

Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 16 partidos entre todas las competencias. El DT ha sumado 6 victorias, 9 empates y tanto solo 1 derrota. El entrenador tiene contrato hasta después del Mundial 2026.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

