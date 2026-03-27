Los dos señalados en el empate de Ecuador vs. Marruecos: “No pueden ir al Mundial”

La Selección de Ecuador mostró una de sus mejores caras en los últimos amistosos contra Marruecos, sin embargo el empate al último minuto dejó expuesto a dos jugadores. Los hinchas pidieron que no tengan tantos minutos bajo el mando de Sebastián Beccacece.

Gonzalo Plata y Kendry Páez fueron los señalados del 1-1 vs. Marruecos. El extremo ecuatoriano fue titular y quedó expuesto en el penal tras hacer una falta evitable en el área, así mismo fue el que falló en las marcas en el gol del empate.

Kendry Páez por su parte ingresó al complemento, sin embargo perdió varios balones en los pocos minutos que tuvo, entrando inconexo con el resto de jugadores.

En el caso de Plata, viene de señalamientos por actos de indisciplina pero ante la lesión de Nilson Angulo, es probable que nuevamente sea titular junto a Yeboah y Alan Minda.

Kendry Páez viene de jugar tres partidos seguidos con River, a excepción del último fin de semana, por lo que seguramente será otra variante. Además el ex Racing tiene a su favor ser de las pocas variantes ofensivas.

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¿Cuándo juega Ecuador vs. Países Bajos?

Ecuador se enfrentará a Países Bajos en un partido amistoso internacional el martes 31 de marzo de 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Philips Stadion de Eindhoven, Países Bajos, a las 14:45.

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Selección de Ecuador – Foto: Getty.

En resumen