Los humillaron 8 a 0 y ahora Delfín con Patricio Urrutia tomaron una radical decisión

En la última jornada de la LigaPro se dio una de las goleadas más históricas y vergonzosas del campeonato ecuatoriano en los últimos años. Aucas le metió 8 goles a Delfín, que vive en “depresión” en este segundo hexagonal. Todo esto causó un terremoto en la zona técnica del club.

Primero, Patricio Urrutia aceptó todas las críticas por esta derrota y ahora el DT presentó su renuncia al cargo, lo cual fue aceptado de inmediato por la directiva. El DT ecuatoriano oficialmente dejó el cargo y no se espera que sea reemplazado hasta ya 2026.

Delfín vive un momento tan delicado, y ajeno a su historia reciente, el club tiene varios meses de deuda con sus jugadores y está lejos de pelear puestos estelares en el campeonato. Recién en la última fecha de la temporada regular, el club pudo confirmar que no iba a pelear el descenso.

Ahora Patricio Urrutia termina de la peor manera su primera experiencia dirigiendo en la LigaPro. No obstante, no se descarta que el entrenador tenga oportunidades en diferentes equipos para 2026. Ya que, el mal momento de Delfín también se entiende desde el apartado directivo.

En Delfín no se buscaría un nuevo entrenador para los partidos que quedan de la LigaPro. El club apenas buscaría iniciar un nuevo proyecto para 2026. El club ya no corre riesgo de descender y por eso enfrentaría estos últimos 4 partidos con un entrenador interino.

Los números de Urrutia como DT de Delfín

Al frente de Delfín, Patricio Urrutia dirigió un total de 26 partidos entre todas las competencias, LigaPro y Copa Ecuador. Sumó apenas 6 victorias, 10 empates y 10 derrotas. El DT ni terminó su contrato con los manabitas, que era hasta finales de 2025.

El puesto de Delfín en la LigaPro

En el segundo hexagonal en la tabla de posiciones, Delfín se encuentra en el último lugar. Solo ha ganado un partido de estos encuentros y fue ante Deportivo Cuenca.

