Liga de Quito vs Deportivo Cuenca por Copa Ecuador HOY: ¿Qué canal pasa el partido?

Este miércoles 12 de noviembre de 2025, Liga de Quito recibe en su cancha a Deportivo Cuenca por los cuartos de final de la Copa Ecuador. Se decide el último semifinalista y también el rival de Emelec en la búsqueda de un nuevo campeonato en el país.

¿Qué canal pasa el Liga de Quito vs Deportivo Cuenca?

El partido de Liga de Quito vs Deportivo Cuenca se podrá ver por dos señales, y para suerte de los aficionados también por señal abierta, el partido será transmitido por:

DSports Ecuador

Teleamazonas

¿A qué hora comienza el partido de Copa Ecuador entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca?

El partido entre Liga de Quito contra Deportivo Cuenca se jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado desde las 19H00 (Ecuador). El encuentro apenas se disputa en esta fecha por la participación de Liga de Quito en la Copa Libertadores, donde recientemente quedó eliminado.

Así está el cuadro final de la Copa Ecuador. (Foto: @CopaEcuador)

¿Qué premios de la Copa Ecuador?

La Copa Ecuador otorga un premio económico superior a los 200 mil dólares, pero también la posibilidad de jugar la Copa Libertadores 2026, de ahí que, equipos como Católica, Emelec y Deportivo Cuenca estén muy interesados en llegar lejos en este torneo.

