Ni Bolonia ni Fenerbahce: El nuevo equipo más opcionado a quedarse con Jeremy Sarmiento

Jeremy Sarmiento tiene pocos días de mercado para finalmente salir de Brighton y llegar a un nuevo equipo para seguir su carrera. En este mercado, el jugador ecuatoriano interesó a equipos como Bolonia y Fenerbahce, sin embargo, ahora se suma un inesperado interesado.

De acuerdo a la información de Gianluica Di Marzio, Jeremy Sarmiento es del interés de Cremonese. El equipo italiano ya estaría en conversaciones con Brighton para decidir las condiciones del fichaje del jugador ecuatoriano. El tricolor no cuenta para las ‘Gaviotas’.

Sarmiento se ha quedado fuera de toda consideración de Brighton en esta temporada. Aunque marcó ciertos goles en la pretemporada, el ecuatoriano no cuenta para ninguna clase de partido oficial con el club y no ocupa ni un lugar en el banco de suplentes.

En año de mundial, el tricolor analiza todas las posibilidades de salir a jugar en otro equipo que le dé minutos y así ganarse un lugar con Sebastián Beccacece. Sin embargo, a menos de una semana para cerrar el mercado aún no puede salir definitivamente de Inglaterra.

Jeremy Sarmiento podría dar el salto a jugar en Italia. (Foto: GettyImages)

A Jeremy Sarmiento se le reducen las opciones para seguir su carrera. El ecuatoriano quiere estar en Europa, no obstante, tendrá que decidirse a irse a Italia a un equipo que no pelee en los primeros lugares, o volver a manejar la opción del ascenso inglés.

Cremonese fue el equipo que venció a AC Milan

En el inicio oficial de la Serie A, Cremonse terminó siendo el equipo que sorprendió a AC Mian en su estadio con una victoria de 2 a 1. El club busca en esta temporada mantenerse en la primera división, después de estar jugando en la Serie B 2025.

¿Cuánto vale el pase de Jeremy Sarmiento?

De acuerdo a la información de Transfermark, el pase de Jeremy Sarmiento tiene un costo de 7 millones de euros. El atacante ecuatoriano no tiene un valor tan bajo, pero sería una operación asumible para cualquiera de los 3 interesados: Fenerbahce, Bolonia y Cremonese.

