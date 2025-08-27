Muchos aficionados ecuatorianos soñaban con la posibilidad de que Piero Hincapié se una a Liverpool, ahora que el ecuatoriano ha decidido salir de Alemania. Sin embargo, es imposible este fichaje porque el ecuatoriano se interesó en Arsenal y porque Liverpool quiere a otro defensa.

De acuerdo a la revelación de Ben Jacobs, Liverpool se movió en el mercado para seguir el fichaje Marc Guehi, central capitán de Crystal Palace. El defensa también es un habitual en la Selección de Inglaterra y ha sido probado ya varias temporadas en la Premier League.

De momento, Liverpool esperará a que Marc Guehi tome una decisión de irse en este verano, el Palace no pondría gran oposición a su salida, ya que al central le queda solo 1 año de contrato y lo podrían perder gratis en 2026. De ahí que, estos días sean claves.

Liverpool tenía muchas chances de ir por Piero Hincapié, incluso fue relacionado con el ecuatoriano en varios tramos del mercado, pero la dirección del club solo haría un movimiento de último momento por Guehi. En caso de que no se dé, la plantilla ya estaría cerrada.

Hincapié es una pieza clave en la Bundesliga.

Se acaban los días para que Piero Hincapié finalmente pueda decidir su futuro. El ecuatoriano aguarda la oferta de Arsenal y espera que Leverkusen respete su voluntad de querer marcharse a jugar en la Premier League. El ecuatoriano aún tiene contrato en Alemania hasta 2029.

Todos los equipos que buscaron el fichaje de Piero Hincapié

Piero Hincapié terminó interesando en esta temporada a equipos como Arsenal y Tottenham, que son los más cercanos a ficharlo. Mientras que, también hubo rumores con los posibles intereses de equipos como Real Madrid, FC Barcelona, Chelsea y Liverpool.

El sueldo que Arsenal le ofrece a Piero Hincapié

Para ser nuevo jugador de Arsenal, el club de Londres le ofrece a Piero Hincapié un contrato superior a los 7 millones de dólares al año. Este salario le permitiría al ecuatoriano dar un gran salto en su carrera y ser uno de los tricolores mejores pago en Europa.

