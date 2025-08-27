Es tendencia:
Ismael Rescalvo toma una polémica decisión que preocupa a los hinchas de Barcelona SC

Barcelona SC debutará en la Copa Ecuador contra Cuenca Juniors, pero ahora Rescalvo toma una decisión que preocupa a la hinchada.

Por Jose Cedeño Mendoza

Rescalvo y su polémica decisión en Barcelona SC
Este jueves 28 de agosto de 2025 Barcelona SC hará su debut en la Copa Ecuador contra Cuenca Juniors. Los amarillos no han podido ganar este torneo, que ahora se volvió un objetivo. Sin embargo, Ismael Rescalvo tomó una decisión que terminó sorprendiendo a todos.

Para este debut en Copa Ecuador, Rescalvo pondría un equipo mixto con Barcelona SC. Esta decisión termina de sorprender, porque ya Barcelona SC se ha ido eliminado en dos ediciones consecutivas de este torneo en 16avos justamente por jugar con equipos mixtos.

Asimismo, el rival, Cuenca Juniors, viene de coronarse campeón del ascenso de Azuay y se promueve como un equipo fuerte. En esta plantilla, también está Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez, quien es su principal carta de gol para amargar a Barcelona SC.

La Copa Ecuador se convirtió en un objetivo para un Barcelona SC en todo el año. El ‘Ídolo’ está a 9 puntos de Independiente del Valle y ve casi imposible pelear por este título en el hexagonal final, de ahí que, el partido contra Cuenca Juniors es una prueba importante para el DT.

Esta Copa Ecuador también se está convirtiendo en un torneo “trampa” para los equipos de la primera categoría de Ecuador, clubes como Delfín, Mushuc Runa y Orense se han ido eliminados del torneo al caer contra equipos de menor categoría.

¿A qué hora juega Barcelona SC contra Cuenca Juniors por la Copa Ecuador?

El partido de Barcelona SC será desde las 19H00 contra Cuenca Juniors. El encuentro se podrá ver también por señal abierta en Teleamazonas. Será también el último partido de los 16avos de la Copa Ecuador, ya con todos los otros octavos definidos.

El cuadro final de la Copa Ecuador

Así está el cuadro final de la Copa Ecuador:

El cuadro final de la Copa Ecuador: (Foto: @CopaEcuador)

¿Barcelona SC clasificará?

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
