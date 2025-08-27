Es tendencia:
Joel Ordóñez

Olympique Marsella no espera a Joel Ordóñez y ya busca otra defensa

Olympique de Marsella intenta fichar a Joel Ordóñez, pero no tiene respuesta, y ahora se mueve en el mercado por un defensa campeón del mundo.

Por Jose Cedeño Mendoza

Marsella va por otro defensa en lugar de Joel Ordóñez
© GettyImages/ Edit BVMarsella va por otro defensa en lugar de Joel Ordóñez

Joel Ordóñez aún no puede destrabar su fichaje para salir de Bélgica y llegar a Francia. El ecuatoriano ya probó de todo para que se dé esta salida, sin embargo, no ha podido concretarse y ahora su principal interesado, Olympique de Marsella, busca otro jugador.

Se reporta que Olympique de Marsella ha empezado a trabajar en la opción de Benjamin Pavard, de Inter de Milan, como su principal opción para reforzar la defensa, si Ordóñez no llega. Serían horas claves para cerrar o cancelar la llegada del ecuatoriano.

Aunque el defensa de la Selección de Ecuador se declaró en “rebeldía” y ahora está apartado de los trabajos de Brujas, el club belga parece plantado en la posibilidad de no vender al ecuatoriano. Esto es un problema a pocos días de cerrar oficialmente el mercado.

Joel Ordóñez quiere jugar en Francia, Olympique de Marsella cumplió con todo lo que le pidieron, sin embargo, sus ofertas fueron rechazadas. Ahora, OM se mueve por otras carpetas en el mercado y el defensor central, campeón del mundo en 2018, es la opción más fuerte.

Ismael Rescalvo toma una polémica decisión que preocupa a los hinchas de Barcelona SC

Ismael Rescalvo toma una polémica decisión que preocupa a los hinchas de Barcelona SC

Brujas acaba de clasificar a la fase final de la Champions League, sin embargo, lo hicieron sin Joel Ordóñez. El central no fue ni convocado para jugar la vuelta en su casa, al estar en una relación totalmente tensa con la directa del club y forzando su salida.

No hay sanción, pero este partido de LigaPro se jugará sin hinchada

No hay sanción, pero este partido de LigaPro se jugará sin hinchada

¿Hasta cuándo tiene contrato Joel Ordóñez con Brujas?

Joel Ordóñez tiene aún contrato con Brujas hasta finales de la temporada 2028. Si el ecuatoriano no es vendido en este mercado, le tocará reportar a trabajar con el Brujas en las siguientes semanas, después del parón de Eliminatorias con la Selección de Ecuador.

El salario que ganaría Joel Ordóñez en Francia

Como jugador de Olympique de Marsella, Joel Ordóñez ganaría un salario anual superior a los 2 millones de dólares. El ecuatoriano se llevaría para sus arcas uno de los sueldos más importantes de su carrera. Ahora en Bélgica, gana poco más de 150.000 euros al año.

Encuesta

¿Dónde jugará Joel Ordóñez después de las Eliminatorias?

YA VOTARON 0 PERSONAS

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
