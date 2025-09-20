Mientras la LigaPro paga 200.000 dólares, este fue el premio para Dragonas IDV en la Superliga Femenina

Este sábado 20 de septiembre de 2025 Dragonas Independiente del Valle se coronó bicampeona del fútbol ecuatoriano. Las Dragonas empataron con Liga de Quito en la final de vuelta, pero el resultado de la ida de 2 a 0 fue clave para llegar a un nuevo campeonato, que tiene un premio “diferente” al de la LigaPro.

El campeón de la LigaPro se lleva 200.000 dólares por parte de la organización, eso fue lo que ganó Liga de Quito. Pero también se llevó 1 millón de dólares que entrega la Conmebol y la FEF se lo dio al monarca de LigaPro. Es decir, LDU se llevó 1.2 millones tras ganar la LigaPro.

Por otro lado, la Superliga femenina tendría un acuerdo con los equipos para repartir entre todos poco más de 100.000 dólares para que inviertan en el fútbol femenino, sin dejar un premio para el campeón. La principal recompensa para las campeonas de Ecuador es la participación en Copa Libertadores.

La participación en la Copa Libertadores femenina reconoce a los equipos que compitan por ella más de 50.000 dólares, independientemente de su posición. Ese dinero ganaría las Dragonas que son las representantes de Ecuador en este torneo. Si avanza de ronda irían ganando más dinero.

Por otro lado, no se descarta que Independiente del Valle también reconozca internamente a sus jugadoras con un premio económico tal y como lo hizo en 2024. Dragonas se coronó campeona del torneo sin perder un solo partido, el empate de la final fue el primero.

¿Cuándo comienza la Copa Libertadores Femenina?

La Copa Libertadores femenina se disputará desde el 2 de octubre al 18 de octubre en Argentina. En 2024, Independiente del Valle llegó hasta semifinales cuando perdió contra Santa Fe en penales. Aquel torneo lo terminó ganando Corinthians.

