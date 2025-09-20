Es tendencia:
Gonzalo Plata

Expulsó mal a Gonzalo Plata y ahora Conmebol se pone radical con el árbitro Andrés Rojas

Gonzalo Plata fue expulsado mal en Copa Libertadores y ahora el árbitro paga las consecuencias.

Dura sanción para Rojas tras expulsar mal a Gonzalo Plata
El árbitro colombiano Andrés Rojas ha estado en el ojo de la polémica tras la absurda expulsión a Gonzalo Plata en la Copa Libertadores. El jugador ecuatoriano vio la roja en el partido de Flamengo vs Estudiantes de la Plata por una insólita doble amarilla.

Desde Conmebol ya se anuló dicha tarjeta roja para el ecuatoriano que jugará la vuelta en Argentina. Sin embargo, esto no fue todo lo que el organismo hará tras esta gran polémica. Se solicitó a FIFA que Rojas no llegue a pitar el Mundial Sub-20 de septiembre a octubre.

Por otro lado, desde Colombia también revelan que se presume que el central colombiano no vuelva a pitar en la Copa Libertadores, al menos durante todo este 2025. La expulsión de Gonzalo Plata terminó condicionando el partido entre Flamengo y Estudiantes.

Conmebol está tomando cartas en este asunto para evitar que nuevamente se repita una toma de decisiones tan poco acertada como la de este partido. Rojas tuvo que aguantar al final del partido los reclamos de los jugadores de Flamengo y de la hinchada brasileña.

CONMEBOL toma histórica decisión luego de la expulsión de Gonzalo Plata

Tweet placeholder

En las próximas semanas se espera que la Conmebol confirme el “castigo” para Rojas en sus torneos y la decisión de la FIFA sobre excluirlo del Mundial Sub-20 tras este gran error.

Ya se les escapó Piero Hincapié y ahora Tottenham va por este ecuatoriano

¿Cuándo se jugará la vuelta entre Estudiantes de la Plata y Flamengo?

La vuelta de la Copa Libertadores entre Estudiantes de la Plata y Flamengo se jugará el jueves 25 de septiembre de 2025. El partido se disputará en Argentina tras un encuentro que en la ida terminó 2 a 1.

Todos los resultados de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Después de que se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores, así van los resultados:

  • Vélez 0 Racing 1
  • River 1 Palmeiras 2
  • Liga de Quito 2 Sao Paulo 0
  • Flamengo 2 Estudiantes de la Plata 1

Hasta el 27 de septiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Ecuador, el descuento es de $3.99 para el plan standard y de $7.99 para el plan premium.

¿Elige su reemplazo? Enner Valencia manda radical mensaje a delantero ecuatoriano

“Es decepcionante”: Aunque derrotaron a Sao Paulo, la hinchada de Liga de Quito explotó contra este jugador

