Es tendencia:
logotipo del encabezado
Moisés Caicedo

Chelsea perdió contra Manchester United y Moisés Caicedo fue tendencia por este motivo

Moisés Caicedo no tuvo el mejor partido con Chelsea, aunque fue de lo mejor en la cancha. En redes sociales los hinchas lo volvieron tendencia por un motivo.

Por Jose Cedeño Mendoza

Moisés Caicedo fue tendencia por esta razón
© GettyImagesMoisés Caicedo fue tendencia por esta razón

Chelsea no pudo con Manchester United en la Premier League y acabó perdiendo su primer partido en el campeonato local. Una rápida expulsión del arquero Sánchez cambió todo. Moisés Caicedo fue tendencia en redes sociales después de un roce con Mason Mount.

Moisés Caicedo estuvo los 90 minutos en cancha y fue de lo más destacado, sin embargo, no pudo ayudar al equipo a rescatar aunque sea un empate. Es la segunda derrota consecutiva para el equipo de Londres en un partido importante y en la misma semana.

No obstante, el jugador ecuatoriano se volvió tendencia en redes sociales, después de tener un duro roce con Mason Mount. Ambos jugadores quedaron enfrentados de las palabras, y los hinchas de Chelsea aplaudieron al ecuatoriano por su actitud.

Aunque Mount es un jugador que se formó en Chelsea y ganó una Champions League, su relación con la hinchada no fue la mejor en su salida. De ahí que, ahora aplaudan que el volante ecuatoriano le plante cara al jugador inglés tras una falta.

OFICIAL: Los jugadores de Emelec toman una decisión contundente para jugar con El Nacional

ver también

OFICIAL: Los jugadores de Emelec toman una decisión contundente para jugar con El Nacional

Tweet placeholder

Por otro lado en redes sociales también hubieron varios mensajes pidiéndole a Moisés Caicedo que se “vaya” de Chelsea, algunos porque consideran que el club le queda pequeño en partidos grandes, y otros molestos por el partido que terminó haciendo el ecuatoriano.

Publicidad
Expulsó mal a Gonzalo Plata y ahora Conmebol se pone radical con el árbitro Andrés Rojas

ver también

Expulsó mal a Gonzalo Plata y ahora Conmebol se pone radical con el árbitro Andrés Rojas

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En lo que va de temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 6 partidos entre Premier League y Champions League. El jugador ecuatoriano suma ya 2 goles en más de 500′ minutos.

El próximo partido de Chelsea

Chelsea tendrá una semana con dos partidos, a mitad de semana estarán jugando contra Lincoln en la Copa de la Liga, mientras que por Premier volverán el siguiente sábado cuando jueguen ante Brighton. Ahora mismo el club cayó hasta el sexto lugar en la tabla de posiciones.

Todo Ecuador conmocionado: Revelan detalles del lamentable asesinato de Jonathan González

ver también

Todo Ecuador conmocionado: Revelan detalles del lamentable asesinato de Jonathan González

Historia para Ecuador: Juleysi Angulo gana la medalla de oro en lanzamiento de jabalina en el Mundial de Atletismo

ver también

Historia para Ecuador: Juleysi Angulo gana la medalla de oro en lanzamiento de jabalina en el Mundial de Atletismo

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Mientras la LigaPro paga 200.000 dólares, este fue el premio para Dragonas IDV en la Superliga Femenina
Fútbol de Ecuador

Mientras la LigaPro paga 200.000 dólares, este fue el premio para Dragonas IDV en la Superliga Femenina

OFICIAL: Los jugadores de Emelec toman una decisión contundente para jugar con El Nacional
Fútbol de Ecuador

OFICIAL: Los jugadores de Emelec toman una decisión contundente para jugar con El Nacional

Expulsó mal a Gonzalo Plata y ahora Conmebol se pone radical con el árbitro Andrés Rojas
Fútbol de Ecuador

Expulsó mal a Gonzalo Plata y ahora Conmebol se pone radical con el árbitro Andrés Rojas

¿Juega Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs Al Riyadh hoy, 20 de septiembre?: formaciones confirmadas
Futbol Árabe

¿Juega Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs Al Riyadh hoy, 20 de septiembre?: formaciones confirmadas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo