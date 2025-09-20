Chelsea perdió contra Manchester United y Moisés Caicedo fue tendencia por este motivo

Chelsea no pudo con Manchester United en la Premier League y acabó perdiendo su primer partido en el campeonato local. Una rápida expulsión del arquero Sánchez cambió todo. Moisés Caicedo fue tendencia en redes sociales después de un roce con Mason Mount.

Moisés Caicedo estuvo los 90 minutos en cancha y fue de lo más destacado, sin embargo, no pudo ayudar al equipo a rescatar aunque sea un empate. Es la segunda derrota consecutiva para el equipo de Londres en un partido importante y en la misma semana.

No obstante, el jugador ecuatoriano se volvió tendencia en redes sociales, después de tener un duro roce con Mason Mount. Ambos jugadores quedaron enfrentados de las palabras, y los hinchas de Chelsea aplaudieron al ecuatoriano por su actitud.

Aunque Mount es un jugador que se formó en Chelsea y ganó una Champions League, su relación con la hinchada no fue la mejor en su salida. De ahí que, ahora aplaudan que el volante ecuatoriano le plante cara al jugador inglés tras una falta.

ver también OFICIAL: Los jugadores de Emelec toman una decisión contundente para jugar con El Nacional

Tweet placeholder

Por otro lado en redes sociales también hubieron varios mensajes pidiéndole a Moisés Caicedo que se “vaya” de Chelsea, algunos porque consideran que el club le queda pequeño en partidos grandes, y otros molestos por el partido que terminó haciendo el ecuatoriano.

Publicidad

Publicidad

ver también Expulsó mal a Gonzalo Plata y ahora Conmebol se pone radical con el árbitro Andrés Rojas

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En lo que va de temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 6 partidos entre Premier League y Champions League. El jugador ecuatoriano suma ya 2 goles en más de 500′ minutos.

El próximo partido de Chelsea

Chelsea tendrá una semana con dos partidos, a mitad de semana estarán jugando contra Lincoln en la Copa de la Liga, mientras que por Premier volverán el siguiente sábado cuando jueguen ante Brighton. Ahora mismo el club cayó hasta el sexto lugar en la tabla de posiciones.

ver también Todo Ecuador conmocionado: Revelan detalles del lamentable asesinato de Jonathan González