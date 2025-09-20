Historia para Ecuador: Juleysi Angulo gana la medalla de oro en lanzamiento de jabalina en el Mundial de Atletismo

Este sábado 20 de septiembre Ecuador gana su segunda medalla de oro en el Mundial de Atletismo. Ahora Juleysi Angulo le da la primera medalla histórica para el país en lanzamiento de jabalina. La deportista ecuatoriana logró el mejor lanzamiento de su historia.

Nuevamente Ecuador suma una medalla de oro en el Mundial de Atletismo. Ahora la protagonista fue Juleysi Angulo que lanzó su jabalina a 65.12m haciendo la mejor marca de su carrera y el mejor lanzamiento de toda la final, llevándose la medalla de oro.

Es la primera vez en la historia que Ecuador gana una medalla en esta disciplina en el Mundial de Atletismo, marcando un hito para toda la historia del deporte ecuatoriano. Angulo con esto también se muestra como una candidata a pelear en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ecuador también había ganado una medalla de oro con Genésis Reasco, quien se logró imponer en lucha en la categoría senior. Ahora el país ya tiene 2 medallas de oro en el medallero, 1 de plata con Lucía Yépez y 1 de bronce con Paula Torres en marcha.

Todas las medallas de Ecuador en este Mundial de Atletismo

En este Mundial de Atletismo, Ecuador ya suma 4 medallas, 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Ahora, Ecuador está sumando la campaña más importante de su historia en el Mundial de Atletismo.

