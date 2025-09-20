OFICIAL: Los jugadores de Emelec toman una decisión contundente para jugar con El Nacional

Emelec enfrentará a El Nacional por la fecha 29 de la LigaPro. El club azul llega a este encuentro después de ser goleado por Barcelona SC en el Clásico del Astillero. Ahora previo a este encuentro, los jugadores azules dieron una mala noticia que nadie esperaba.

De acuerdo a la revelación de Javier Ruiz, los jugadores de Emelec decidieron no concentrar para el partido ante El Nacional por la fecha 29. Esto se debe a que el plantel reclama casi 4 meses de salarios impagos y al no haber un pago, decidieron no concentrar.

Esta polémica decisión de los jugadores de Emelec se enmarca en un contexto donde el club vuelve a momentos muy delicados. Perdió el Clásico del Astillero, nuevamente tiene sanciones en FIFA, está lejos del primer hexagonal, y tiene deudas con el plantel.

Ahora su presencia en el partido ante El Nacional no estaría en duda, no obstante, ya el partido comienza con un contexto complicado. Asimismo, al tener más de 3 meses de deuda, los jugadores podrían declararse libre y negociar con cualquier equipo.

Algunos jugadores de Emelec no estarían cobrando su salario desde junio, mientras que los nuevos fichajes que llegaron a finales de dicho mes también tendrían sueldos atrasados. Asimismo, también se le estaría debiendo al personal que trabaja en el equipo.

El Nacional también tiene problemas económicos

El Nacional también llega a este partido de LigaPro con problemas económicos, como en todo el año. El club también estaría endeudado con varios meses con sus jugadores. Y también el equipo militar llega a este encuentro después de ser eliminado de la Copa Ecuador.

La tabla de posiciones de la LigaPro

