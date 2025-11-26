Ni a Moisés Caicedo ni a Hincapié: El histórico reconocimiento que le darían a Messi en Ecuador

El fútbol ecuatoriano se vio impactado hace pocos días cuando se reveló que Lionel Messi y el Inter Miami podrían venir a Ecuador a disputar un partido amistoso. ¿El rival? Barcelona SC, por lo cual, el encuentro sería en Guayaquil y ahora se reveló un reconocimiento que le darían al 10.

Fue el mismo Alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, el que confirmó que a Messi se le podrían dar las llaves de la ciudad. Siendo un reconocimiento de altísimo perfil que ni siquiera otros jugadores ecuatorianos vigentes que han hecho historia pudieron recibir.

“Por supuesto. No sé si ya firmaron, pero vi la noticia. Sería un lujo, no solo para Barcelona, sino para Guayaquil. Nosotros estaremos por el hotel a ver si le damos las llaves de la ciudad a Messi“, comentó el Alcalde en un evento público, generando diferentes reacciones.

Varios hinchas reclaman que este reconocimiento se dé a Messi antes que a jugadores ecuatorianos como Moisés Caicedo, Piero Hincapié o William Pacho, que destacan en Europa. ‘Niño Moi’ ya recibió las llaves de la ciudad, en su natal Santo Domingo.

Tweet placeholder

Asimismo, otros aficionados reconocen que este sería un enorme motivante para que Messi y el Inter Miami se decidan a venir a Ecuador. El astro argentino, para muchos el mejor de la historia, podría llegar con su equipo a disputar un partido amistoso en febrero de 2026.

Publicidad

Publicidad

Ya cuando Argentina visitó a Ecuador para finales de las Eliminatorias, se especuló con este reconocimiento para Messi en Guayaquil, sin embargo, el futbolista argentino no terminó viajando con su selección y fue baja para dicho partido, donde ‘La Tri’ ganó 1 a 0.

ver también Moisés Caicedo rompió al FC Barcelona y los hinchas de Real Madrid le dejan estos mensajes

¿Contra qué equipo jugaría el Inter Miami en Ecuador?

Aunque hay diferentes rumores de qué equipos podría estar enfrentando el Inter Miami en los siguientes amistosos, todo parece indicar que el equipo llamado a jugar este encuentro es Barcelona SC. Se especuló con Liga de Quito o Emelec, pero estas posibilidades están muy distantes.

Encuesta¿Deben darle a Messi las llaves de la ciudad? ¿Deben darle a Messi las llaves de la ciudad? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis: