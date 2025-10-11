VIDEO | El insólito e indignante gol por detrás del arco en el ascenso nacional de Ecuador

En el partido del ascenso nacional entre Liga de Portoviejo y Búhos se dio uno de los goles más polémicos de los últimos años en el fútbol ecuatoriano. Cuando el partido más apremiaba, al equipo manabita se le convalidó un insólito gol en una pelota que entró por atrás del arco.

En una de las jugadas más polémicas del fútbol ecuatoriano, Liga de Portoviejo le terminó ganando a Búhos, con un gol que provoca gran indignación en los hinchas. El defensa desvió la pelota y esa ingresó por el lateral de la red y lo convalidaron como oficial.

Aquel tanto generó un enojo total en Búhos, ya que el tanto no pudo ser revisado porque no hay VAR en estos partidos. Al final, los jugadores de este equipo terminaron agrediendo a diferente personal que estaba en el partido un final bochornoso.

Con esta victoria, Liga de Portoviejo aún tendrá que jugar un partido más contra Búhos para sentenciar su pase a la siguiente ronda del ascenso nacional. La competencia es organizada y regulada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol y no ha estado exenta de polémica.

ver también ¡Toda culpa de Beccacece! Este sería el ranking FIFA de Ecuador tras empatar con Estados Unidos

Tweet placeholder

Las grandes polémicas del fútbol ecuatoriano se vienen dando en el ascenso nacional y en la Serie B, esta por temas de apuestas ilegales, que han generado diferentes escándalos y hechos delictivos nunca antes vistos en el fútbol ecuatoriano.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Toda culpa de Beccacece! Este sería el ranking FIFA de Ecuador tras empatar con Estados Unidos

¿Cómo se juega el Ascenso Nacional en Ecuador?

El Ascenso Nacional de Ecuador se juegan entre 32 equipos, emparejados en diferentes llaves de eliminación directa. Los dos mejores equipos, los que lleguen a la final, logran ascender a la Serie B de Ecuador para la siguiente temporada. Hay equipos históricos en esta categoría como Liga de Portoviejo y Deportivo Quito.