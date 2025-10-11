Es tendencia:
logotipo del encabezado
LigaPro

VIDEO | El insólito e indignante gol por detrás del arco en el ascenso nacional de Ecuador

Nadie en la cancha podía creer el gol que se estaba convalidando a Liga de Portoviejo, por un balón que entró por detrás del arco.

Por Jose Cedeño Mendoza

El insólito gol del ascenso nacional que validaron
© @MrOFFSIDER/ Edit BVEl insólito gol del ascenso nacional que validaron

En el partido del ascenso nacional entre Liga de Portoviejo y Búhos se dio uno de los goles más polémicos de los últimos años en el fútbol ecuatoriano. Cuando el partido más apremiaba, al equipo manabita se le convalidó un insólito gol en una pelota que entró por atrás del arco.

En una de las jugadas más polémicas del fútbol ecuatoriano, Liga de Portoviejo le terminó ganando a Búhos, con un gol que provoca gran indignación en los hinchas. El defensa desvió la pelota y esa ingresó por el lateral de la red y lo convalidaron como oficial.

Aquel tanto generó un enojo total en Búhos, ya que el tanto no pudo ser revisado porque no hay VAR en estos partidos. Al final, los jugadores de este equipo terminaron agrediendo a diferente personal que estaba en el partido un final bochornoso.

Con esta victoria, Liga de Portoviejo aún tendrá que jugar un partido más contra Búhos para sentenciar su pase a la siguiente ronda del ascenso nacional. La competencia es organizada y regulada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol y no ha estado exenta de polémica.

¡Toda culpa de Beccacece! Este sería el ranking FIFA de Ecuador tras empatar con Estados Unidos

ver también

¡Toda culpa de Beccacece! Este sería el ranking FIFA de Ecuador tras empatar con Estados Unidos

Tweet placeholder

Las grandes polémicas del fútbol ecuatoriano se vienen dando en el ascenso nacional y en la Serie B, esta por temas de apuestas ilegales, que han generado diferentes escándalos y hechos delictivos nunca antes vistos en el fútbol ecuatoriano.

Publicidad
¡Toda culpa de Beccacece! Este sería el ranking FIFA de Ecuador tras empatar con Estados Unidos

ver también

¡Toda culpa de Beccacece! Este sería el ranking FIFA de Ecuador tras empatar con Estados Unidos

¿Cómo se juega el Ascenso Nacional en Ecuador?

El Ascenso Nacional de Ecuador se juegan entre 32 equipos, emparejados en diferentes llaves de eliminación directa. Los dos mejores equipos, los que lleguen a la final, logran ascender a la Serie B de Ecuador para la siguiente temporada. Hay equipos históricos en esta categoría como Liga de Portoviejo y Deportivo Quito.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Michael Estrada se recupera en Liga de Quito y un grande del continente lo quiere para el 2026
Fútbol de Ecuador

Michael Estrada se recupera en Liga de Quito y un grande del continente lo quiere para el 2026

DT de Independiente del Valle destruye en críticas a jugador de Barcelona
Fútbol de Ecuador

DT de Independiente del Valle destruye en críticas a jugador de Barcelona

Javier Rabanal dispara contra Barcelona SC y el arbitraje por "tirar a Deportivo Cuenca del primer hexagonal"
Fútbol de Ecuador

Javier Rabanal dispara contra Barcelona SC y el arbitraje por "tirar a Deportivo Cuenca del primer hexagonal"

¿A qué hora y que canal pasa el partido amistoso de México vs Colombia?
Fútbol de Colombia

¿A qué hora y que canal pasa el partido amistoso de México vs Colombia?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo