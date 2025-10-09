Jeremy Sarmiento no la pasa nada bien en el Cremonese, pese a ser prestado en esta temporada. El ecuatoriano está lejos de asentarse como se esperaba y en los últimos 2 partidos solo ha jugado 1 minuto de 180′ posibles. Ante esto, ya se especula con su futuro.

A Sarmiento le ha costado caro el no hacer pretemporada con Brighton y eso lo deja sin espacio en Cremonese. No obstante, el club italiano tampoco le está dando los minutos esperados, por lo cual, ya se especula con un posible regreso a Brighton en 2026.

Ya para 2024 a Sarmiento le tocó regresar a Brighton, cuando el ecuatoriano no estaba jugando en el West Bromwich y lo cedieron al Ipswich. Ahora podría repetirse el caso, ya que el club inglés quiere que su jugador juegue para tratar de venderlo antes de que entre a su último año de contrato.

Sarmiento también quiere jugar buscando ganarse algún lugar de nuevo en la Selección de Ecuador. El atacante ecuatoriano prácticamente no ha jugado “nada” en Italia y eso hace casi imposible que Beccacece lo tome en cuenta, además de otros “problemas”.

ver también Chelsea impacta a todos y hará esto con Moisés Caicedo después del Mundial 2026

Sarmiento aún pertenece a Brighton. (Foto: Imago)

Después del parón FIFA, será clave para Sarmiento saber si Cremonese cuenta con él. El jugador no fue convocado y aprovecha estos días para entrenarse con el resto del plantel. En el último encuentro ante Inter, el ecuatoriano vio la goleada desde el banco de suplentes.

Publicidad

Publicidad

ver también Kendry Páez la rompe en Francia y ahora podría ganar ya un premio

¿Puede Cremonese comprar a Jeremy Sarmiento?

Sí, Cremonese tiene una opción de compra en el contrato de Jeremy Sarmiento, sin embargo, si el jugador ecuatoriano sigue sin jugar y no es importante para el equipo italiano, es imposible que el equipo italiano haga uso de esa cláusula para quedarse con él.

El valor de mercado de Jeremy Sarmiento

Actualmente, Jeremy Sarmiento tiene un valor de mercado cercano a los 7 millones de euros, de acuerdo a la información de Transfermark. En Brighton, el jugador ecuatoriano tiene un contrato hasta finales de la temporada 2027, cuando ya tenga 25 años.

ver también La Selección de Ecuador necesita este resultado contra Estados Unidos para llegar al bombo 2

ver también PSG quiere convertir a Moisés Caicedo en uno de los mejores pagados de la historia

Encuesta¿Qué debería hacer Jeremy Sarmiento? ¿Qué debería hacer Jeremy Sarmiento? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad