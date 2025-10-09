Es tendencia:
logotipo del encabezado
Jeremy Sarmiento

Jeremy Sarmiento la pasa mal en el Cremonese y este sería su siguiente equipo en 2026

Sarmiento ni juega con Cremonese y ahora podría jugar en este equipo en el 2026.

Por Jose Cedeño Mendoza

El futuro de Jeremy Sarmiento puede tener un nuevo equipo
© Imago/ Edit BVEl futuro de Jeremy Sarmiento puede tener un nuevo equipo

Jeremy Sarmiento no la pasa nada bien en el Cremonese, pese a ser prestado en esta temporada. El ecuatoriano está lejos de asentarse como se esperaba y en los últimos 2 partidos solo ha jugado 1 minuto de 180′ posibles. Ante esto, ya se especula con su futuro.

A Sarmiento le ha costado caro el no hacer pretemporada con Brighton y eso lo deja sin espacio en Cremonese. No obstante, el club italiano tampoco le está dando los minutos esperados, por lo cual, ya se especula con un posible regreso a Brighton en 2026.

Ya para 2024 a Sarmiento le tocó regresar a Brighton, cuando el ecuatoriano no estaba jugando en el West Bromwich y lo cedieron al Ipswich. Ahora podría repetirse el caso, ya que el club inglés quiere que su jugador juegue para tratar de venderlo antes de que entre a su último año de contrato.

Sarmiento también quiere jugar buscando ganarse algún lugar de nuevo en la Selección de Ecuador. El atacante ecuatoriano prácticamente no ha jugado “nada” en Italia y eso hace casi imposible que Beccacece lo tome en cuenta, además de otros “problemas”.

Chelsea impacta a todos y hará esto con Moisés Caicedo después del Mundial 2026

ver también

Chelsea impacta a todos y hará esto con Moisés Caicedo después del Mundial 2026

Sarmiento aún pertenece a Brighton. (Foto: Imago)

Sarmiento aún pertenece a Brighton. (Foto: Imago)

Después del parón FIFA, será clave para Sarmiento saber si Cremonese cuenta con él. El jugador no fue convocado y aprovecha estos días para entrenarse con el resto del plantel. En el último encuentro ante Inter, el ecuatoriano vio la goleada desde el banco de suplentes.

Publicidad
Kendry Páez la rompe en Francia y ahora podría ganar ya un premio

ver también

Kendry Páez la rompe en Francia y ahora podría ganar ya un premio

¿Puede Cremonese comprar a Jeremy Sarmiento?

Sí, Cremonese tiene una opción de compra en el contrato de Jeremy Sarmiento, sin embargo, si el jugador ecuatoriano sigue sin jugar y no es importante para el equipo italiano, es imposible que el equipo italiano haga uso de esa cláusula para quedarse con él.

El valor de mercado de Jeremy Sarmiento

Actualmente, Jeremy Sarmiento tiene un valor de mercado cercano a los 7 millones de euros, de acuerdo a la información de Transfermark. En Brighton, el jugador ecuatoriano tiene un contrato hasta finales de la temporada 2027, cuando ya tenga 25 años.

La Selección de Ecuador necesita este resultado contra Estados Unidos para llegar al bombo 2

ver también

La Selección de Ecuador necesita este resultado contra Estados Unidos para llegar al bombo 2

PSG quiere convertir a Moisés Caicedo en uno de los mejores pagados de la historia

ver también

PSG quiere convertir a Moisés Caicedo en uno de los mejores pagados de la historia

Encuesta

¿Qué debería hacer Jeremy Sarmiento?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Kendry Páez la rompe en Francia y ahora podría ganar ya un premio
Fútbol de Ecuador

Kendry Páez la rompe en Francia y ahora podría ganar ya un premio

Chelsea impacta a todos y hará esto con Moisés Caicedo después del Mundial 2026
Fútbol de Ecuador

Chelsea impacta a todos y hará esto con Moisés Caicedo después del Mundial 2026

La Selección que quiere a Beccacece después del Mundial 2026
Fútbol de Ecuador

La Selección que quiere a Beccacece después del Mundial 2026

¿Adiós al hexagonal? Titular de Barcelona recibe dura sanción de LigaPro
Fútbol de Ecuador

¿Adiós al hexagonal? Titular de Barcelona recibe dura sanción de LigaPro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo