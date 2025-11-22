No se vio en TV: La viral burla de un jugador de Lanús contra Alan Franco en la final de la Sudamericana

Alan Franco llegó sobre la hora a la final de la Copa Sudamericana y con todas las dudas físicas encima. El jugador ecuatoriano sorprendió forzando para llegar al partido, y jugó una épica final, hasta el minuto 85 cuando fue reemplazado. Franco también protagonizó una curiosa imagen en el partido.

Cuando tuvo que ir por Marcelino, Alan Franco arriesgó todo el “físico” para deternlo al punto incluso de agarrar su camiseta. El jugador argentino reaccionó ante el ecuatoriano y le dijo “si quería su camiseta”. Provocando varias reacciones en redes sociales.

La presencia de Franco en el partido lo terminó cambiando todo para un Mineiro que logró encontrar una importante fortaleza en la mitad de la cancha gracias al ecuatoriano. Por otro lado, Franco también protagonizó otras jugadas a nivel ofensivo y defensivo.

En su última jugada, Franco se “dejó la piel” para cortar un ataque y posteriormente ganarse una amarilla. Tras esa jugada, el ecuatoriano no se pudo levantar y terminó pidiendo el cambio. En ese momento, se terminó la final para el ecuatoriano.

Por otro lado, Franco estuvo muy cerca de abrir el marcador en el primer tiempo. El jugador ecuatoriano agarró un rebote cerca del área y le pegó con gran fuerza, pero la pelota se marchó apenas desviada. El tricolor, cuando se fue de cambio, se marchó entre aplausos.

Las estadísticas de Alan Franco en esta temporada

En lo que va de temporada, Alan Franco ha jugado con Atlético Mineiro un total de 51 partidos entre todas las competencias. El volante ha marcado 1 gol y no ha dado asistencias. Pero lleva en cancha más de 4.000 minutos, siendo de lo más regular. Por eso había mucha preocupación en Brasil.

¿Por dónde se puede ver la final de la Copa Sudamericana?

La final de la Copa Sudamericana se puede ver por los canales de ESPN, DSports, y los diferentes planes de Disney+. De momento, el campeón se está definiendo en los tiempos extras.