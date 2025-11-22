Es tendencia:
logotipo del encabezado
Alan Franco

No se vio en TV: La viral burla de un jugador de Lanús contra Alan Franco en la final de la Sudamericana

Alan Franco fue viral en redes sociales, tras esta jugada contra un rival en la Copa Sudamericana.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
El viral cruce de Franco contra un rival en la final de la Copa Sudamericana
© GettyImages/ Edit BVEl viral cruce de Franco contra un rival en la final de la Copa Sudamericana

Alan Franco llegó sobre la hora a la final de la Copa Sudamericana y con todas las dudas físicas encima. El jugador ecuatoriano sorprendió forzando para llegar al partido, y jugó una épica final, hasta el minuto 85 cuando fue reemplazado. Franco también protagonizó una curiosa imagen en el partido.

Cuando tuvo que ir por Marcelino, Alan Franco arriesgó todo el “físico” para deternlo al punto incluso de agarrar su camiseta. El jugador argentino reaccionó ante el ecuatoriano y le dijo “si quería su camiseta”. Provocando varias reacciones en redes sociales.

La presencia de Franco en el partido lo terminó cambiando todo para un Mineiro que logró encontrar una importante fortaleza en la mitad de la cancha gracias al ecuatoriano. Por otro lado, Franco también protagonizó otras jugadas a nivel ofensivo y defensivo.

En su última jugada, Franco se “dejó la piel” para cortar un ataque y posteriormente ganarse una amarilla. Tras esa jugada, el ecuatoriano no se pudo levantar y terminó pidiendo el cambio. En ese momento, se terminó la final para el ecuatoriano.

Por otro lado, Franco estuvo muy cerca de abrir el marcador en el primer tiempo. El jugador ecuatoriano agarró un rebote cerca del área y le pegó con gran fuerza, pero la pelota se marchó apenas desviada. El tricolor, cuando se fue de cambio, se marchó entre aplausos.

Publicidad

Las estadísticas de Alan Franco en esta temporada

En lo que va de temporada, Alan Franco ha jugado con Atlético Mineiro un total de 51 partidos entre todas las competencias. El volante ha marcado 1 gol y no ha dado asistencias. Pero lleva en cancha más de 4.000 minutos, siendo de lo más regular. Por eso había mucha preocupación en Brasil.

¿Por dónde se puede ver la final de la Copa Sudamericana?

La final de la Copa Sudamericana se puede ver por los canales de ESPN, DSports, y los diferentes planes de Disney+. De momento, el campeón se está definiendo en los tiempos extras.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
¿Nuevo problema para Ecuador? Sebastián Beccacece provocó el enojo de otro equipo
Fútbol de Ecuador

¿Nuevo problema para Ecuador? Sebastián Beccacece provocó el enojo de otro equipo

Atlético Mineiro elimina a Independiente del Valle de la Copa Sudamericana y avanza a la final
Fútbol de Ecuador

Atlético Mineiro elimina a Independiente del Valle de la Copa Sudamericana y avanza a la final

¿Qué canal pasa la semifinal de Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro vs Independiente del Valle?
Fútbol de Ecuador

¿Qué canal pasa la semifinal de Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro vs Independiente del Valle?

¡Última hora! Se confirma el primer equipo descendido de la LigaPro
Fútbol de Ecuador

¡Última hora! Se confirma el primer equipo descendido de la LigaPro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo