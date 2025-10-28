¿Qué canal pasa la semifinal de Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro vs Independiente del Valle?

Este martes 28 de octubre de 2025 se juega la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro vs Independiente del Valle. La primera llave se empató 1 a 1 en Ecuador, y ahora en Brasil se define al primer finalista del torneo CONMEBOL.

¿Qué canal pasa la semifinal de Mineiro vs Independiente del Valle?

La CONMEBOL confirmó que estos son los canales disponibles para ver la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana:

DSports, DGO, ESPN, Disney+, Unitel, Tigo

Cualquier empate en la vuelta manda el partido a la definición desde el punto penal, ya que no cuenta el gol diferencia. Si el encuentro termina 0 a 0, se definirá al nuevo semifinalista desde el punto penal, donde ya IDV va clasificando dos veces en esta Copa Sudamericana.

Para Independiente del Valle está la posibilidad de ser campeón por tercera vez de la Copa Sudamericana y jugando su tercera final de este torneo. El equipo ecuatoriano tiene 100% de efectividad en este torneo, y podría ser el máximo ganador en su historia.

¿A qué hora es el partido de IDV contra Mineiro?

El partido de Independiente del Valle contra Atlético Mineiro se jugará desde las 19H30 de este martes 28 de octubre de 2025.

Posibles alineaciones de IDV y Mineiro

Estas serían las alineaciones de ambos equipos en la previa del partido:

Alineación de Mineiro: Everson, Ruan, Hugo, Alonso, Menino, Franco, Scarpa, Arana, Rony, Gomes, Bernard

Alineación de IDV: Villar, Fernández, Schunke, Carabajal, Cortez, Guagua, Alcivar, Sornoza, Mercado, Spinelli y Hoyos

