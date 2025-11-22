Sebastián Beccacece arriesgó a un jugador en la Selección de Ecuador y provocó el enojo de su equipo

Sebastián Beccacece ha tenido diferentes problemas con varios equipos al frente de la Selección de Ecuador. ¿El motivo? sus convocatorias y minutos para los jugadores. Ahora se revela que al DT le pidieron que no ponga a jugar a un futbolista y él no hizo caso.

De acuerdo, a la información de ESPN Brasil, se reveló que desde Atlético Mineiro le habían pedido a Sebastián Beccacece que no ponga a Alan Franco a jugar su partido contra Nueva Zelanda. Sin embargo, el DT no hizo caso y puso al jugador en el partido.

¿Cómo terminó todo? Con Alan Franco saliendo rápido en el primer tiempo por una molestia muscular. Ahora Franco tiene chances casi nulas de jugar en la Copa Sudamericana ante Lanús por esta lesión. Aún es una total incertidumbre su presencia en el encuentro.

No es el primer caso de este tipo de situaciones para Beccacece en la Selección de Ecuador. Hace poco el DT también era cuestionado en Brasil, por el DT de Flamengo, Filipe Luis, después de convocar a un Gonzalo Plata que estaba saliendo de una lesión.

Alan Franco se lesionó en el partido de la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Alan Franco es uno de los mejores jugadores de Mineiro, que en el partido ante Lanus, se juega más que el título internacional. Este campeonato, representaría para el equipo de Jorge Sampaoli, la posibilidad de volver a la Copa Libertadores como campeón de la Sudamericana.

Los números de Alan Franco en la temporada

En todo lo que va de temporada, Alan Franco llevaba en cancha, más de 4.239 minutos. Repartidos en un total de 51 partidos. Por lo cual, se da este enojo de Mineiro, ya que el jugador estaba muy cargados de encuentros, pero lo pusieron a jugar el amistoso.

¿Por dónde se puede ver la final de la Copa Sudamericana?

La final de la Copa Sudamericana se podrá ver por los canales de ESPN, DSports, y los diferentes planes de Disney+. La presencia de Alan Franco en el encuentro se terminará definiendo hasta último momento.

