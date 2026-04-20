Barcelona SC está entrando en una importante crisis de resultados después de perder contra Boca y Macará en la misma semana. Pero la peor noticia para los amarillos no fueron estos malos resultados, sino que ahora pierden a uno de sus mejores jugadores en 2026.

Eduardo Erazo reveló que Luis Cano estará lesionado en Barcelona SC por el siguiente mes. El jugador no pudo terminar bien el partido ante Macará; ya venía con un golpe tras el partido ante Boca y ahora el extremo se agravó y estará fuera el siguiente mes.

La lesión de Cano es un durísimo golpe para Barcelona SC. Los amarillos venían compitiendo y con el extremo tenían una importante variante en ataque; ahora con su baja llegan los grandes problemas para César Farías. A priori se perdería más de 5 partidos en el siguiente mes.

Con Cano afuera, Barcelona SC pierde a un gran asistidor justo para la parte clave de la Copa Libertadores, donde tiene que sumar puntos para pelear por el segundo lugar de la tabla y también por entrar a Copa Sudamericana, en el peor de los casos.

Luis Cano se lesionó en el partido ante Boca. (Foto: Imago)

El siguiente partido por LigaPro para Barcelona SC será contra Mushuc Runa en el estadio Monumental. Se espera que en este encuentro, los amarillos puedan demostrar que le pueden dar la vuelta a este mal momento. Es clave sumar una victoria para no alejarse de los primeros lugares.

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Los números de Luis Cano en Barcelona SC

En esta temporada con Barcelona SC, Luis Cano ya ha jugado un total de 10 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano no ha marcado goles y dio 1 asistencia, en aquel partido ante Emelec, donde el ‘Pipa’ marcó su primer gol con la camiseta amarilla.

Los partidos que se pierde Luis Cano

Se espera que Luis Cano se pierda, a priori, estos partidos en el siguiente mes, todos claves para el objetivo de los amarillos:

Barcelona SC vs Mushuc Runa

Orense vs Barcelona SC

Barcelona SC vs U. Católica (Copa Libertadores)

Barcelona SC vs Manta

Barcelona SC vs Boca (Copa Libertadores)

IDV vs Barcelona SC

Barcelona SC vs Aucas

Católica vs Barcelona SC (Copa Libertadores)

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