¿Nos robaron? En Europa se indignan y pidieron a dos ecuatorianos para el Balón de Oro

El Balón de Oro terminó con Ousmane Dembelé llevándose el máximo galardón, y en medio de las voces que decían que lo debió ganar Lamine Yamal, también pidieron por los nuestros. Dos jugadores ecuatorianos fueron pedidos por los hinchas desde Europa.

Viendo la lista de los 30 jugadores, Moisés Caicedo y William Pacho debieron tener un lugar según los aficionados no solo del Chelsea y PSG. Ambos ‘tricolores’ fueron figuras de sus clubes, campeones de 7 títulos entre ambos.

Otros futbolistas como Declan Rice y Virgil Van Dijk estuvieron nominados pese a que fueron menos importantes que los dos titulares de la Selección de Ecuador. De esta forma, Édison Méndez sigue siendo el único ‘tricolor’ nominado al máximo galardón individual.

Moisés Caicedo ganó la Conference League y el Mundial de Clubes, mientras que William Pacho se llevó el triplete doméstico de las copas de Francia y la UEFA Champions League.

William Pacho ganó los mismos títulos que Dembelé.

Los jugadores con más ediciones del Balón de Oro

Lionel Messi (8): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Cristiano Ronaldo (5): 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Michel Platini (3): 1983, 1984 y 1985.

Johan Cruyff (3): 1971, 1973 y 1974.

Franz Beckenbauer (2): 1972 y 1976.

Ronaldo (2): 1997 y 2002.

Alfredo Di Stéfano (2): 1957 y 1959.

Kevin Keegan (2): 1978 y 1979.

Karl-Heinz Rummenigge (2): 1980 y 1991.