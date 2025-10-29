Es tendencia:
O se pierden la final: Los jugadores de Liga de Quito que no pueden ver la amarilla vs. Palmeiras

Liga de Quito tiene varios jugadores que podrían perderse la final en Lima si es que ven la tarjeta amarilla vs. Palmeiras.

Por Gustavo Dávila

Liga de Quito está en suspenso a la espera de conocer si es que Bryan Ramírez está o no fuera de la final de Copa Libertadores, pero de cara a la vuelta vs. Palmeiras los ‘albos’ también tienen que fijarse en varios titulares.

Hay hasta cuatro jugadores que en caso de ver la amarilla en el Allianz Parque no estarán en la eventual final en Lima. Estos son: Carlos Gruezo, Richard Mina, Lisandro Alzugaray y Leonel Quiñónez.

Los cuatro futbolistas son piezas clave en el once de Nunes, y con la posibilidad de que Ramírez se pierda la final, el riesgo es mayor. Liga de Quito llega con un 3-0 en la ida y defenderán la ventaja en Brasil.

En la hinchada de la U hay nervios debido al árbitro designado, conocido que Wilmar Roldán acumula polémicas en varios partidos arbitrados en los últimos meses.

Liga de Quito está a la espera de conocer si por reincidencia, Bryan Ramírez se perderá la final por su tarjeta roja en las semifinales de ida. El jugador y club esperan apelar en caso de una sanción dura.

En resumen

  • Cuatro jugadores de Liga de Quito están en riesgo de suspensión para la final por acumulación de tarjetas amarillas.
  • Los jugadores advertidos son: Carlos Gruezo, Richard Mina, Lisandro Alzugaray y Leonel Quiñónez.
  • Liga de Quito defenderá una ventaja de 3-0 en el partido de vuelta contra Palmeiras en Brasil.

¿Cuándo es y quiénes jugarán la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 está programada para el próximo 29 de noviembre y se disputará en el Estadio Monumental de Lima y son Palmeiras, Flamengo, Liga de Quito y Racing los que pelean por estar. El partido se verá por Disney+

