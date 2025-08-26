La siguiente lista de la Selección de Ecuador tendría las novedades de que habrá varios jugadores de LigaPro en consideración. Este miércoles se conoce que Sebastián Beccacece contará con un lateral de Delfín SC.
Según el periodista Ligner Mendoza, Jesús Polo, defensa del club mantense, es otro de los convocados que tendrá el torneo ecuatoriano. No se confirma si será un convocado final o bajo la figura de invitado.
El lateral zurdo es otro de los puestos en que Beccacece no ha encontrado variantes confiables fuera del titular Pervis Estupiñán. Bryan Ramírez, Leonel Quiñónez y Christian Ramírez también se perfilaron como variantes.
Del torneo ecuatoriano, nombres como Mateo Viera, Djorkaeff Reasco, Miguel Parrales, Kevin Minda entre otros suenan como posibles convocados para enfrentar a Paraguay y Argentina.
Jesús Polo también es parte de la Selección juvenil de Ecuador. Foto: La Tri.
Los posibles convocados de la Selección de Ecuador al Mundial 2026 hasta ahora
Hasta ahora Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Alan Minda, Nilson Angulo, Leonardo Campana, Enner Valencia, Kevin Rodríguez serían los convocados a Ecuador.
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?
La Selección de Ecuador volverá a jugar por las Eliminatorias Sudamericanas el próximo mes de septiembre, cuando enfrente primero a Paraguay como visitante, y después a Argentina en condición de local.