Es tendencia:
logotipo del encabezado
Seleccion Ecuador

Otra sorpresa de Beccacece: Jugador de Delfín será convocado a la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece cuenta con varios jugadores de LigaPro para la siguiente lista de la Selección de Ecuador y ahora llamará a un futbolista de Delfín.

Por Gustavo Dávila

Otra sorpresa de Beccacece: Jugador de Delfín será convocado a la Selección de Ecuador. Foto: IMAGO.
Otra sorpresa de Beccacece: Jugador de Delfín será convocado a la Selección de Ecuador. Foto: IMAGO.

La siguiente lista de la Selección de Ecuador tendría las novedades de que habrá varios jugadores de LigaPro en consideración. Este miércoles se conoce que Sebastián Beccacece contará con un lateral de Delfín SC.

Según el periodista Ligner Mendoza, Jesús Polo, defensa del club mantense, es otro de los convocados que tendrá el torneo ecuatoriano. No se confirma si será un convocado final o bajo la figura de invitado.

El lateral zurdo es otro de los puestos en que Beccacece no ha encontrado variantes confiables fuera del titular Pervis Estupiñán. Bryan Ramírez, Leonel Quiñónez y Christian Ramírez también se perfilaron como variantes.

Del torneo ecuatoriano, nombres como Mateo Viera, Djorkaeff Reasco, Miguel Parrales, Kevin Minda entre otros suenan como posibles convocados para enfrentar a Paraguay y Argentina.

¿Más que Moisés Caicedo? El millonario salario que tendrá Piero Hincapié en el Arsenal

ver también

¿Más que Moisés Caicedo? El millonario salario que tendrá Piero Hincapié en el Arsenal

Jesús Polo también es parte de la Selección juvenil de Ecuador. Foto: La Tri.

Jesús Polo también es parte de la Selección juvenil de Ecuador. Foto: La Tri.

La drástica sanción que recibirá Emelec para el Clásico del Astillero

ver también

La drástica sanción que recibirá Emelec para el Clásico del Astillero

Los posibles convocados de la Selección de Ecuador al Mundial 2026 hasta ahora

Hasta ahora Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Alan Minda, Nilson Angulo, Leonardo Campana, Enner Valencia, Kevin Rodríguez serían los convocados a Ecuador.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar por las Eliminatorias Sudamericanas el próximo mes de septiembre, cuando enfrente primero a Paraguay como visitante, y después a Argentina en condición de local.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Joel Ordóñez presionó para irse y ya llegó el desquite del Brujas al ecuatoriano
Fútbol de Ecuador

Joel Ordóñez presionó para irse y ya llegó el desquite del Brujas al ecuatoriano

El puesto en el que jugaría Piero Hincapié en el Arsenal ¿Condenado al banco?
Fútbol de Ecuador

El puesto en el que jugaría Piero Hincapié en el Arsenal ¿Condenado al banco?

El joven delantero de Aucas que es convocado para un microciclo en la Selección de Ecuador
Fútbol de Ecuador

El joven delantero de Aucas que es convocado para un microciclo en la Selección de Ecuador

¿Y Miguel Parrales?: Jugador de Barcelona es convocado a la Selección y sorprende a todos
Fútbol de Ecuador

¿Y Miguel Parrales?: Jugador de Barcelona es convocado a la Selección y sorprende a todos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo