Barcelona SC tuvo un irregular año en este 2025, aún así hay algunos jugadores que tuvieron rendimientos sostenidos y el club quiere asegurarlos. Un titular recibió la propuesta de renovación pero con la posibilidad de salir.

Según el periodista Gabryel Pacheco, Gustavo Vallecilla tiene la oferta formal para seguir siendo jugador de Barcelona por una temporada más. El futbolista llegó a préstamo proveniente de la MLS.

Al mismo tiempo el comunicador señala que la renovación de Vallecilla podría significar un ingreso a Barcelona. El jugador tiene interés de clubes de México y Estados Unidos.

No sería la primera vez que Barcelona realiza una operación así, ya el club hizo lo mismo con Byron Castillo. El lateral habría recibido una oferta de Brasil que le dejaría un millón de dólares al club.

Gustavo Vallecilla llegó a Barcelona para este 2025.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

