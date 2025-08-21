Patrick Mercado dejaría Independiente del Valle para dar el salto a Europa

La insistencia de varios equipos por Patrik Mercado podrían tener su efecto y es que el volante ecuatoriano negocia con otro club para el 2026. El ‘tricolor’ tiene sondeos de parte de clubes de Europa y hay uno que oferta varios millones a Independiente del Valle.

El Wolfsburgo de Alemania estaría cerca de fichar a Patrick Mercado por más de 7 millones de euros, esto con la intención de ficharlo para este mercado si es posible. Independiente del Valle no quiere soltar un titular mientras tiene la triple competencia en la pelea.

Patrick Mercado había tenido sondeos de Brasil, concretamente del Palmeiras pero la oferta de 5 millones fue rechazada por el equipo. Mercado también ha recibido sondeos de clubes de las grandes ligas.

Si la venta se concreta, Patrick Mercado dará el salto al exterior por primera vez luego de haber estado desde la temporada 2022 en el primer equipo de Independiente del Valle.

Sus estadísticas en Independiente del Valle

Patrik Mercado ha jugado 30 partidos este año, ha anotado 5 goles y ha dado 8 asistencias en Copa Libertadores, Sudamericana y LigaPro. A sus 21 años ha estado toda su carrera en IDV.

Debut en la Selección de Ecuador para Patrick Mercado

Patrick Mercado podría ser de las sorpresas de la Selección de Ecuador para esta doble fecha de Eliminatorias.